Notizie simili

I team del tuo territorio di Marne-la-Vallée ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.
Non vediamo l'ora di:
- Lunedì 16/09: Stazione Lagny-Thorigny dalle 16:30 alle 19:00
- Martedì 17/09: Stazione Bussy-Saint-Georges dalle 16:30 alle 19:00
- Mercoledì 18/09: Stazione Val d'Europe dalle 16h alle 19h
- Giovedì 19/09: Stazione di Torcy dalle 16:30 alle 19:00
- Venerdì 20/09: Stazione di Marne-la-Vallée Chessy dalle 16h alle 19h
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Marne-la-Vallée.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @MLV_IDFM