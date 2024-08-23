Settimana europea della mobilità 2024

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 16 al 22 settembre 2024, i team del tuo territorio ti incontreranno in occasione della Settimana Europea della Mobilità

I team del tuo territorio di Marne-la-Vallée ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.

Non vediamo l'ora di:

  • Lunedì 16/09: Stazione Lagny-Thorigny dalle 16:30 alle 19:00
  • Martedì 17/09: Stazione Bussy-Saint-Georges dalle 16:30 alle 19:00
  • Mercoledì 18/09: Stazione Val d'Europe dalle 16h alle 19h
  • Giovedì 19/09: Stazione di Torcy dalle 16:30 alle 19:00
  • Venerdì 20/09: Stazione di Marne-la-Vallée Chessy dalle 16h alle 19h

I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Marne-la-Vallée.

Vi aspettiamo!

Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @MLV_IDFM

Visita il nostro account

Notizie simili