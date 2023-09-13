Notizie simili

Dal 16 al 22 settembre è la Settimana Europea della Mobilità!
Questo evento mira a incoraggiare i cittadini e le comunità di molti paesi europei a scoprire diversi mezzi di trasporto per limitare l'uso dell'auto e quindi optare per modalità di viaggio più sostenibili.
Ci vediamo sabato 16 settembre al Mobility Village - Place Madame de Maintenon a Saint-Cyr-L'Ecole dalle 10 alle 17
Trova anche sul posto il Bus pour l'Emploi e il suo simulatore di guida dedicato al reclutamento di autisti sul territorio di Grand Versailles.