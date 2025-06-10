Notizie simili

Vieni a conoscere i team T9 e le linee del territorio Seine Grand Orly in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 21 settembre 2025.
I nostri team saranno presenti:
- Martedì 16 settembre 2025 dalle 7 alle 9 alla stazione ferroviaria di Orly-Ville
- Martedì 16 settembre 2025 dalle 15:30 alle 18:30 presso la stazione Rouget de Lisle a Choisy-le-Roi
- Mercoledì 17 settembre 2025 dalle 15:30 alle 17:30 vicino al parcheggio biciclette della stazione Gaston Viens
Vi aspettiamo!
Cogli anche l'occasione per andare dietro le quinte del T9 con una visita al T9 Maintenance and Storage Site (SMR) sabato 20 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
In programma: una visita alle officine, dove è possibile osservare da vicino le operazioni di manutenzione, il PCC IV (Centralized Control and Passenger Information Station) per capire come viene gestita la linea in tempo reale, nonché una visita alla cabina di guida.
Iscrizione obbligatoria su uno degli slot di visita e soggetta al numero di posti disponibili.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, vai agli account X (ex-Twitter): @T9_IDFM e @SeineOrly_IDFM