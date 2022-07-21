Notizie simili

Destinazione 500 posti di lavoro
Diventa un attore di una mobilità più fluida e di un mondo più sostenibile.
Diamo potere ai nostri team e mettiamo i nostri autisti al centro delle nostre attività. Questa è un'opportunità per partecipare alla trasformazione della professione!
In contatto con i nostri passeggeri, il tuo ruolo è essenziale, sei il nostro ambasciatore e garantisci l'esperienza di viaggio sulla rete Île-de-France Mobilités.
Non hai la patente D?
Transdev sostiene e finanzia la formazione per il biglietto professionale di conducente di trasporto pubblico su strada (CTCR), compresa la patente D e il passeggero FIMO. Riconosciuti dallo Stato e dalla professione, questi corsi di formazione si svolgono in un centro partner e durano circa 3 mesi.
Per richiedere CON o SENZA permesso D, è QUI
La partnership con AFTRAL in Seine-et-Marne
Transdev rafforza la sua partnership con AFTRAL in Seine-et-Marne offrendo una serie di sessioni di formazione dall'inizio dell'anno scolastico 2022!
Interessato e titolare del permesso B?
Per candidarsi, inviare un'e-mail a [email protected]
Diverse date in arrivo:
- Noisiel : dal 03/10/2022 al 30/12/2022
- Savigny-le-Temple: dal 10/10/2022 al 05/01/2023
- Aulnay-sous-Bois: dal 17/11/2022 al 10/02/2023
- Noisiel : dal 06/02/2023 al 04/05/2023
- Aulnay-sous-Bois: dal 09/02/2023 al 05/05/2023
- Savigny-le-Temple : dal 08/03/2023 al 09/06/2023
- Aulnay-sous-Bois: dal 08/03/2023 al 09/06/2023
- Servon : dal 03/04/2023 al 05/07/2023
- Noisiel : dal 24/04/2023 al 26/07/2023
- Noisiel : dal 05/06/2023 al 01/09/2023
- Aulnay-sous-Bois: dal 13/06/2023 al 08/09/2023
- Servon : dal 26/06/2023 al 22/09/2023