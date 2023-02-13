Notizie simili

Lavori a Dammarie les Lys: le linee A e N si adattano!

Deviazione dal 20 febbraio 2023

DAL 20 FEBBRAIO 2023

I lavori comporteranno la chiusura della rue Henri Barbusse a Dammarie-les-Lys, i percorsi delle linee A e N saranno modificati di conseguenza. Il completamento dei lavori è previsto per il 31 dicembre 2023.

SULLA LINEA A

Percorso modificato tra le fermate "Foch" e "Jean de La Fontaine" solo in direzione di "Chamlys".

• Le fermate "Mercato coperto" e "Municipio" sono posticipate alla fermata "Curie", che rimane accessibile in entrambe le direzioni di traffico durante la durata dei lavori. La fermata "Château Bouillants" è posticipata alla fermata "Jean de La Fontaine".

• Gli orari saranno adattati tra "Gare de Melun" e "Chamlys" per tutta la durata dei lavori, dal lunedì al venerdì dalle 5:45 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00 e il sabato tutto il giorno. Un rinvio è possibile sulle linee E e N. La domenica, l'offerta rimane invariata.

SULLA LINEA N

Percorso modificato tra le fermate "Vilaubois" e "Le Boeuf" solo in direzione di "Peguy".

• Le fermate "Curie", "Marché Couvert", "Mairie" e "Château Bouillants" non saranno più servite. Possibile rinvio alla fermata temporanea "Berthelot".

• Gli orari sono invariati.

