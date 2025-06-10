Notizie simili

Un nuovo sistema di numerazione delle linee

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero. Gli strumenti di ricerca di orari e percorsi sono regionali. È quindi spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa per dipartimenti e settori.

- Sul bacino idrografico di Le Mantois, tutte le tue linee sono ora rinominate dal prefisso "54", a cui viene aggiunto un numero coerente, quando possibile, con il vecchio nome della linea (ad esempio la linea 74 diventa la linea 5474).

- I numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento (ad esempio linea 7820, ex linea A14 Mantes).

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Troverai la tua linea di autobus più facilmente perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero! Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, accederai direttamente alle informazioni su questa riga.