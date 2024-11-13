Notizie simili

Il 6 gennaio 2025, le tue linee di autobus cambiano numero e diventano più dense a Sénart

Pubblicato su

Lettura 3 min

Spieghiamo tutto!

Una nuova numerazione sul territorio di Sénart

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Sénart tutte le linee di autobus ora iniziano con 37.

Quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare il cambiamento (esempi: la linea 22 diventa 3722, la linea Citalien diventa 3702, ecc.).

I numeri della linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento (esempi: la linea 50 diventa 7715, le linee 54 e 55 perdono il loro status di linea espress e diventano 3754 e 3755)

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.

Scopri qui il riepilogo dei tuoi nuovi numeri

 -  956.1 KB
Ulteriori informazioni sulla rinumerazione regionale

Un'offerta densificata tra Lieusaint-Moissy e Evry Courcouronnes

La nuova linea 7715 (ex-50): Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy

L'offerta della linea è migliorata con:

  • Un servizio più raffinato di Carré Sénart con la creazione della fermata "Carré Allée Royale".
  • Servizio più veloce per le stazioni di Lieusaint e Évry-Courcouronnes, nonché per Carré Sénart
  • Un miglioramento della frequenza degli autobus con un passaggio ogni 15-20 minuti nei giorni feriali e ogni 30 o 45 minuti il sabato.
  • Una nuova offerta la domenica ogni 1h15 dalle 6h alle 20h o 12 viaggi di andata e ritorno a domenica.
  • Autobus la mattina presto (5) e la sera tardi (22).

I comuni di Corbeil-Essonnes e Savigny-le-Temple non saranno più serviti.

I viaggiatori possono fare riferimento a:

  • Per la città di Savigny-le-Temple, sulla RER D fino alla stazione di Lieusaint o sulla linea dalla piazza della stazione fino alla fermata "Carré Trait d'Union" o sulla linea fino alla fermata "Carré Trait d'Union"
  • Per il comune di Corbeil-Essonnes, sulle linee Tzen1 o 4201 (ex linea 401).

La nuova linea 3703 (ex-03): Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy

Il percorso della linea 3703 è ridisegnato per un servizio più raffinato dei comuni di Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles e Évry-Courcouronnes complementare alla linea 7715.

Offre un nuovo collegamento diretto con Carré Sénart e la stazione di Lieusaint-Moissy per i comuni di Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil ed Étiolles.

Anche la frequenza degli autobus è migliorata con un passaggio ogni 20-30 minuti nei giorni feriali e ogni 30 o 45 minuti il sabato.

 

Notizie simili