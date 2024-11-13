Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio di Sénart
Perché il numero di linea cambia?
La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.
Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!
Come orientarsi tra i nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Sénart tutte le linee di autobus ora iniziano con 37.
Quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare il cambiamento (esempi: la linea 22 diventa 3722, la linea Citalien diventa 3702, ecc.).
I numeri della linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento (esempi: la linea 50 diventa 7715, le linee 54 e 55 perdono il loro status di linea espress e diventano 3754 e 3755)
Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?
Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!
Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.
Un'offerta densificata tra Lieusaint-Moissy e Evry Courcouronnes
La nuova linea 7715 (ex-50): Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy
L'offerta della linea è migliorata con:
- Un servizio più raffinato di Carré Sénart con la creazione della fermata "Carré Allée Royale".
- Servizio più veloce per le stazioni di Lieusaint e Évry-Courcouronnes, nonché per Carré Sénart
- Un miglioramento della frequenza degli autobus con un passaggio ogni 15-20 minuti nei giorni feriali e ogni 30 o 45 minuti il sabato.
- Una nuova offerta la domenica ogni 1h15 dalle 6h alle 20h o 12 viaggi di andata e ritorno a domenica.
- Autobus la mattina presto (5) e la sera tardi (22).
I comuni di Corbeil-Essonnes e Savigny-le-Temple non saranno più serviti.
I viaggiatori possono fare riferimento a:
- Per la città di Savigny-le-Temple, sulla RER D fino alla stazione di Lieusaint o sulla linea dalla piazza della stazione fino alla fermata "Carré Trait d'Union" o sulla linea fino alla fermata "Carré Trait d'Union"
- Per il comune di Corbeil-Essonnes, sulle linee Tzen1 o 4201 (ex linea 401).
La nuova linea 3703 (ex-03): Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy
Il percorso della linea 3703 è ridisegnato per un servizio più raffinato dei comuni di Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles e Évry-Courcouronnes complementare alla linea 7715.
Offre un nuovo collegamento diretto con Carré Sénart e la stazione di Lieusaint-Moissy per i comuni di Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil ed Étiolles.
Anche la frequenza degli autobus è migliorata con un passaggio ogni 20-30 minuti nei giorni feriali e ogni 30 o 45 minuti il sabato.