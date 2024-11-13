Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio di Sénart

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Sénart tutte le linee di autobus ora iniziano con 37.

Quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare il cambiamento (esempi: la linea 22 diventa 3722, la linea Citalien diventa 3702, ecc.).

I numeri della linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento (esempi: la linea 50 diventa 7715, le linee 54 e 55 perdono il loro status di linea espress e diventano 3754 e 3755)

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.