Notizie simili

La ristrutturazione risponde a 3 principi:

fa parte del programma di sviluppo dell'offerta di autobus su scala regionale guidato da Île-de-France Mobilités, implementato localmente;

si basa sulle esigenze degli abitanti, sulla base dell'analisi dei flussi casa-lavoro e degli spostamenti quotidiani;

è costruito in coerenza con la strutturazione di progetti di trasporto che, a lungo termine, rafforzeranno le soluzioni di mobilità esistenti (cavo C1 entro l'ultimo trimestre del 2025).

La nuova offerta offre viaggi su entrambi i lati delle stazioni, consentendo così di soddisfare le esigenze di viaggio in modo più ampio con meno collegamenti: tempo libero, studio, lavoro. Attento ai nuovi ritmi della vita, offre anche più frequenza durante il giorno e il sabato.

Infine, la creazione di nuove fermate e l'evoluzione dei principi di funzionamento delle linee consentono un servizio locale, in linea con le aspettative dei passeggeri. Sul territorio, saranno create 12 fermate aggiuntive nei comuni di Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart e Draveil.

Trova qui le informazioni sulle tue linee: