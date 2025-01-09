Notizie simili

Un'offerta di trasporto rinnovata dal 3 marzo 2025!

Il 3 marzo 2025, Ile-de-France Mobilités riorganizza l'offerta di autobus su alcune linee nella Val d'Yerres Val de Seine e i numeri vengono modificati, per maggiore chiarezza.

La ristrutturazione risponde a 3 principi:

  • fa parte del programma di sviluppo dell'offerta di autobus su scala regionale guidato da Île-de-France Mobilités, implementato localmente;
  • si basa sulle esigenze degli abitanti, sulla base dell'analisi dei flussi casa-lavoro e degli spostamenti quotidiani;
  • è costruito in coerenza con la strutturazione di progetti di trasporto che, a lungo termine, rafforzeranno le soluzioni di mobilità esistenti (cavo C1 entro l'ultimo trimestre del 2025).

La nuova offerta offre viaggi su entrambi i lati delle stazioni, consentendo così di soddisfare le esigenze di viaggio in modo più ampio con meno collegamenti: tempo libero, studio, lavoro. Attento ai nuovi ritmi della vita, offre anche più frequenza durante il giorno e il sabato.

Infine, la creazione di nuove fermate e l'evoluzione dei principi di funzionamento delle linee consentono un servizio locale, in linea con le aspettative dei passeggeri. Sul territorio, saranno create 12 fermate aggiuntive nei comuni di Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart e Draveil.

Trova qui le informazioni sulle tue linee:

 

Linea 4113 (ex B):

Per soddisfare le esigenze di viaggio, la linea è rinforzata e offre un servizio aggiuntivo alle fermate Le Petit e Vergeat.

Questa linea offre una frequenza di 15 minuti nelle ore di punta mantenute e la creazione di un'offerta in ore con una frequenza di 30 minuti. Garantisce una gamma estesa di ore dalle 5:30 alle 22:30.

Linea 4113 (ex B)

Linea 4114 (ex 14-D-12-F):

Un'offerta semplificata e più leggibile con il passaggio da 4 linee a 1 linea che offre un nuovo collegamento tra le città di Draveil e Vigneux-sur-Seine con un'offerta continua tutto il giorno e tutta la settimana.

Attenta ai nuovi ritmi di vita, l'offerta proposta è più armonizzata con la creazione di gare nelle ore non di punta e l'estensione dell'ampiezza di funzionamento la sera dalle 5:30 alle 22.

Offre una frequenza di 12 minuti nelle ore di punta mattutine e serali e una frequenza di 30 minuti nelle ore non di punta.

Linea 4114 (ex 14-D-12-F)

Linea 4115 (ex A-H)

Un nuovo collegamento tra i comuni di Vigneux-sur-Seine e Crosne.

Ascoltando i nuovi ritmi, l'offerta è armonizzata, attraente e più semplice. La frequenza viene aumentata la domenica con un autobus ogni 30 minuti ininterrottamente dalle 7 alle 21.

Linea 4115 (ex A-H)

Linea 4116 (ex 16):

Un nuovo collegamento con la stazione di Villeneuve-Saint-Georges che consente collegamenti multipli.

Serve anche il centro commerciale Valdoly per i residenti.

Una frequenza di 12 minuti nelle ore di punta mattutine e serali.

Linea 4116 (ex 16)

Linea 4120 (ex X):

Un nuovo collegamento da Quincy-sous-Sénart alla stazione di Boissy-Saint-Léger (RER A).

Come prefigurazione dell'arrivo del cavo C1, la linea offre un nuovo collegamento con una stazione per gli abitanti.

Offre un nuovo servizio per la città di Quincy-sous-Sénart e una frequenza di un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta come estensione alla stazione di Boissy-Saint-Léger.

Linea 4120 (ex X)

Una nuova linea, Villecresnes Evening Bus:

Una nuova offerta di autobus serali dalla Gare de Yerres al territorio di Villecresnes con un autobus ogni 30 minuti dalle 21h a mezzanotte.

Autobus serale Villecresnes

