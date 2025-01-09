Notizie simili

UN'OFFERTA PIÙ LEGGIBILE CON LA RINUMERAZIONE

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nelle periferie esterne e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Attualmente, ci sono nomi molto diversi (12, N133, 501, Soir) e duplicati nei numeri di linea (ci sono 12 linee con la stessa lettera: 2 A, 2 B, 2 C ... sull'attuale rete di autobus), il che complica la comprensione della rete.

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico.

Sul territorio Val d'Yerres Val de Seine, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 41. Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato al meglio per facilitare il cambio (esempio: 16 diventa 4116, ecc.).

I numeri della linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento (ad esempio la linea 9101).

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.

Ci saranno 5 categorie di linee in base al loro ruolo e vocazione:

Le linee principali, numerate da 10 a 22, forniscono un buon servizio ai settori residenziali, in connessione con strutture locali come stazioni, scuole e oltre alla strutturazione delle linee.

le linee complementari, numerate da 30 a 36, completano le linee principali e offrono collegamenti con i bacini circostanti come Servon e il mercato internazionale di Rungis.

La linea espressa 9101 fornisce un collegamento più diretto e veloce da Brunoy a Evry-Courcouronnes.

Le linee scolastiche, numerate da 50 a 62, servono le scuole del territorio. Il loro funzionamento è adattato ai ritmi scolastici, vale a dire dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, agli orari dei principali ingressi / uscite della scuola.

Le linee notturne e gli autobus serali rimangono invariati e mantengono gli stessi nomi.

Tutte queste linee sono aperte a tutti i passeggeri con un biglietto di trasporto valido sulla rete Île-de-France Mobilités.