Notizie simili

4 volte più buoni motivi per tornare + tardi
La sera, dal lunedì al sabato, i tuoi autobus serali prendono il sopravvento e ti aspettano in:
- Stazione Lagny – Thorigny dalle 21:30 a mezzanotte, ogni 30 minuti
Servizio a tutte le fermate dei comuni di Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne
- Stazione di Bussy-Saint-Georges dalle 21:00 a mezzanotte, ogni 30 minuti
Servizio a tutte le fermate dei comuni di Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Serve anche le fermate a sud della RER A a Bussy-Saint-Georges
- Stazione Val d'Europe dalle 21:00 alle 23:15, ogni 45 minuti
Servizio a tutte le fermate nei comuni di Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis
- Stazione di Marne-la-Vallée Chessy dalle 21:00 alle 23:00, ogni 30 min
Servizio a tutte le fermate nei comuni di Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches