Notizie simili

Autobus serali a Marne-la-Vallée: una soluzione di mobilità notturna accessibile e flessibile, senza prenotazione

Servizio senza prenotazione e accessibile a qualsiasi viaggiatore con un biglietto di trasporto valido.

4 volte più buoni motivi per tornare + tardi

La sera, dal lunedì al sabato, i tuoi autobus serali prendono il sopravvento e ti aspettano in:

  • Stazione Lagny – Thorigny dalle 21:30 a mezzanotte, ogni 30 minuti
    Servizio a tutte le fermate dei comuni di Carnetin, Dampmart, Pomponne e Thorigny-sur-Marne

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Lagny-Thorigny

  • Stazione di Bussy-Saint-Georges dalle 21:00 a mezzanotte, ogni 30 minuti
    Servizio a tutte le fermate dei comuni di Ferrières-en-Brie e Pontcarré. Serve anche le fermate a sud della RER A a Bussy-Saint-Georges

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Bussy-Saint-Georges

  • Stazione Val d'Europe dalle 21:00 alle 23:15, ogni 45 minuti
    Servizio a tutte le fermate nei comuni di Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte e Villeneuve-Saint-Denis

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Val d'Europe

  • Stazione di Marne-la-Vallée Chessy dalle 21:00 alle 23:00, ogni 30 min
    Servizio a tutte le fermate nei comuni di Chalifert, Coupvray, Jablines e Lesches

Per accedere a tutte le informazioni sul tuo autobus serale Marne-la-Vallée Chessy

