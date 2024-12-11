Notizie simili

Modifiche alle linee 6160 e 6161:
La linea 6160 viene fusa con la linea 6161 a partire da lunedì 6 gennaio 2025. La linea 6161 collegherà la stazione di Versailles Château Rive Gauche a Buc Haut-Pré, via ZI Nord (Buc) e in determinati orari sarà capolinea a Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.
La linea 6161 non servirà più le fermate Château-Massotte, Morane, Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau e Roland Garros. Per raggiungere queste fermate, puoi prendere la linea 6162.
La linea 6160 è soppressa, per andare a Geneviève-Aubé e ZA du Bois des Roches, si può prendere la nuova linea 6161.
Per raggiungere le fermate Trou Salé, Mare Chevalier e Centre (Toussus-le-Noble), puoi prendere la linea 6162.
Linea termometro 6161
Termometro 6162
Per il collegamento Versailles a Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches), puoi prendere la nuova linea 6161 con:
- 4 partenze dalla stazione di Versailles-Château Rive Gauche tra le 7:45 e le 9:20.
- 6 partenze dalla ZA du Bois des Roches tra le 16:10 e le 19:10.
Per il collegamento Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) a Versailles, è possibile prendere la nuova linea 6161 con:
- 4 partenze da ZA du Bois des Roches tra le 7:10 e le 8:55.
- 6 partenze dalla stazione di Versailles-Château Rive-Gauche tra le 16:50 e le 19:50.
LA TUA LINEA TI PORTA A VÉLIZY 2!
Dal 6 gennaio 2025, la tua linea collegherà Versailles (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) al centro commerciale Vélizy 2 in corrispondenza del tram 6, via Buc, Les Loges-en-Josas e Jouy-en-Josas.
La tua linea 6164 passerà ogni 15 minuti nelle ore di punta (capolinea Gare de Jouy-en-Josas) e poi ogni 30 minuti nelle ore non di punta.
- L'orario della tua linea 6164 aumenta con partenze tra le 6:00 e le 21:30.
- La tua linea 6164 ora funzionerà il sabato dalle 9:15 alle 20:15 a Vélizy 2.
Evoluzione del servizio ZI Nord (Buc):
Per raggiungere la fermata ZI Nord nella città di Buc, è possibile prendere le nuove linee 6161 e 6164. Puoi anche prendere la linea 6162 fermandoti a Blériot-Jean Casale (5 minuti a piedi)
I nuovi orari delle tue linee sono disponibili nella sezione Spostami - Sezioni temporali
Buon viaggio sulle nostre linee!