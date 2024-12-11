Notizie simili

Modifiche alle linee 6160 e 6161:

La linea 6160 viene fusa con la linea 6161 a partire da lunedì 6 gennaio 2025. La linea 6161 collegherà la stazione di Versailles Château Rive Gauche a Buc Haut-Pré, via ZI Nord (Buc) e in determinati orari sarà capolinea a Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

La linea 6161 non servirà più le fermate Château-Massotte, Morane, Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau e Roland Garros. Per raggiungere queste fermate, puoi prendere la linea 6162.

La linea 6160 è soppressa, per andare a Geneviève-Aubé e ZA du Bois des Roches, si può prendere la nuova linea 6161.

Per raggiungere le fermate Trou Salé, Mare Chevalier e Centre (Toussus-le-Noble), puoi prendere la linea 6162.