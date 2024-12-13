Notizie simili

Le tue modifiche per l'inizio dell'anno scolastico il 3 marzo 2025

Dal 3 marzo 2025 sono previste modifiche sulle linee 6160, 6161 e 6163. Scopri i dettagli delle modifiche qui sotto.

Modifiche alle linee 6160, 6161 e 6163:

Da lunedì 3 marzo 2025, la linea 6160 tornerà a circolare sulla tua rete!

Riprenderà il suo itinerario e i suoi orari.

Linea termometro 6160

Clicca qui per consultare i nuovi orari della linea 6160

Da lunedì 3 marzo 2025, la linea 6161 riprenderà il suo percorso originale tra la Gare de Versailles Château Rive Gauche e Buc Haut Pré.

Anche la linea 6161 riprenderà il suo vecchio orario.

Linea termometro 6161

Clicca qui per consultare i nuovi orari della linea 6161

Da lunedì 3 marzo 2025, la linea 6163 riprenderà il suo percorso originale e non passerà più attraverso le fermate Centre e Mare-Chevalier (Toussus le Noble).

Linea termometro 6163

