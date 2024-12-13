Notizie simili

Modifiche alle linee 6160, 6161 e 6163:
Da lunedì 3 marzo 2025, la linea 6160 tornerà a circolare sulla tua rete!
Riprenderà il suo itinerario e i suoi orari.
Linea termometro 6160
Da lunedì 3 marzo 2025, la linea 6161 riprenderà il suo percorso originale tra la Gare de Versailles Château Rive Gauche e Buc Haut Pré.
Anche la linea 6161 riprenderà il suo vecchio orario.
Linea termometro 6161
Da lunedì 3 marzo 2025, la linea 6163 riprenderà il suo percorso originale e non passerà più attraverso le fermate Centre e Mare-Chevalier (Toussus le Noble).
Linea termometro 6163