Notizie simili

Perché il numero di linea cambia?

Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Il territorio di Grand Melun sarà tra i primi a beneficiare di questa nuova numerazione.

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Grand Melun, tutte le linee di autobus ora iniziano con 36.

Inoltre, tutte le linee scolastiche "Sxx" sono ora rinominate dal prefisso 36, a cui viene aggiunto un numero coerente con il vecchio nome (es: l'S9 diventa il 3659, l'S11 diventa il 3661 ecc.).

Cosa ti porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.

Tabella di corrispondenza delle righe