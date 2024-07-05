Notizie simili

Alcune linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tra cui:

L'istituzione di siti effimeri a Versailles dall'8 luglio all'8 settembre 2024,

Il passaggio della Fiamma Olimpica il 23 luglio 2024,

La gara ciclistica maschile il 3 agosto 2024,

La gara ciclistica femminile il 4 agosto 2024,

La Maratona del 10 e 11 agosto 2024,

Il passaggio della Fiamma Paralimpica il 27 agosto 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Impatti intorno al territorio del Centro e del Sud Yvelines

Trova i dettagli delle seguenti righe su articoli simili:

Impatti sulla rete nell'Île-de-France

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.