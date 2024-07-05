Notizie simili

Alcune linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tra cui:
- L'istituzione di siti effimeri a Versailles dall'8 luglio all'8 settembre 2024,
- Il passaggio della Fiamma Olimpica il 23 luglio 2024,
- La gara ciclistica maschile il 3 agosto 2024,
- La gara ciclistica femminile il 4 agosto 2024,
- La Maratona del 10 e 11 agosto 2024,
- Il passaggio della Fiamma Paralimpica il 27 agosto 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Le linee della rete urbana di Rambouillet A, B, C, D ed E : percorso modificato il 23 luglio 2024 tra le 05:45 e le 09:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 39-17 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> La Verrière: percorso modificato il 23 luglio 2024 tra le 14:30 e le 15:30 e il 3 agosto 2024 tra le 11:48 e le 14:33. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea Express 60 – Mantes-la-Ville <> Rambouillet: percorso modificato il 23 luglio 2024 dalle 08:00 alle 12:00 e il 27 agosto dalle 10:00 alle 10:40. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea Express 67 – Houdan <> Montigny-le-Bretonneux: percorso modificato il 23 luglio 2024 alle 12:00, il 3 agosto 2024 tra le 10:05 e le 14:05 e il 27 agosto tra le 10:00 e le 10:40 e tra le 14:00 e le 15:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 12 – Plaisir <> Saint-Germain-de-la-Grange: percorso modificato il 3 agosto 2024 tra le 10:40 e le 13:40. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea Express 12 – Saint-Quentin-en-Yvelines <> Rambouillet: percorso modificato il 3 agosto 2024 tra le 11:00 e le 15:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 23 – Les Clayes-sous-Bois <> Saint-Germain-en-Laye: percorso modificato il 23 luglio 2024 tra le 15:00 e le 17:00 e il 3 agosto 2024 tra le 08:50 e le 10:20. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 5 – Montigny-le-Bretonneux <> Les Mesnuls: percorso modificato il 3 agosto 2024 tra le 11:00 e le 18:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 39-103 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Cernay-la-Ville: percorso modificato il 3 agosto 2024 alle 14:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 39-403 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse Chevreuse <> : percorso modificato il 3 agosto 2024 tra le 11:55 e le 15:00 e il 4 agosto 2024 tra le 12:40 e le 16:05. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea N160 – Paris <> Plaisir: percorso modificato nella notte dal 10 all'11 agosto 2024 dalle 21:00 alle 04:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea N161 – Paris <> La Verrière: percorso modificato dall'8 luglio all'8 settembre 2024 e di notte dal 10 all'11 agosto 2024 dalle 21:00 alle 04:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea N162 – Paris <> Rambouillet: percorso modificato nella notte dal 10 all'11 agosto 2024 dalle 21:00 alle 04:00. Trova i dettagli di queste modifiche.
Impatti intorno al territorio del Centro e del Sud Yvelines
Impatti sulla rete nell'Île-de-France
