Notizie simili

Le tue linee si evolvono all'inizio dell'anno scolastico con l'arrivo delle tue nuove linee R e S e delle tue nuove TàD Ourcq Ouest e Ourcq Est :

Guarda l'orario della linea R per il periodo estivo e del fine settimana

Vedi l'orario della linea S

Vedi il volantino sul nuovo TàD

La tua nuova linea 10 funzionerà solo durante i periodi scolastici.

Rileva il servizio esistente dal Lycée Gué a Tresmes da/per Meaux e da/per May-en-Multien (ex linea 65), da/per Trocy-en-Multien / Le Plessis-Placy / Etrepilly (ex linea 11).

La partenza diretta alle 8:10 da Lycée Gué a Tresmes della tua vecchia linea 47 è integrata nella tua linea 10.

Vedi il programma della linea 10

La tua nuova linea 22 viene modificata: il servizio di May-en-Multien viene rilevato dalla linea S e quello di Congis-sur-Thérouanne viene rilevato dalla linea R.

Guarda il programma della linea 22

La linea 23 serve una nuova fermata nella città di Isles-lès-Meldeuses "la Briquetterie" sulla D17 al campeggio.

Guarda il programma della linea 23

La tua nuova linea 40 è semplificata e serve solo i comuni di May-en-Multien e Ocquerre (fermata "Route d'Ocquerre") in direzione del collegio di Lizy.

Il servizio da Échampeu viene trasferito alla linea 41.

Il servizio per il collegio di Lizy dalla città di Plessis-Placy è fornito dalla linea 46.

Vedi il programma della linea 40

La tua nuova linea 41 è ora dedicata al servizio del Collège de Lizy.

Inoltre, i comuni di Vendrest, Cocherel, Jaignes, Tancrou e Ocquerre (La Trousse) saranno serviti dal TàD Ourcq Est dal lunedì al sabato.

La città di Mary-sur-Marne (fermata "Maladrerie") sarà servita dalla linea R dal lunedì alla domenica.

Il collegamento è migliorato con la linea 61 alla stazione di Lizy-sur-Ourcq.

Guarda il programma della linea 41

La tua nuova linea 42 funzionerà solo durante i periodi scolastici dal lunedì al venerdì.

Il collegamento è migliorato con la linea 61 alla stazione di Lizy-sur-Ourcq.

Inoltre, i comuni di Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Vendrest, Ocquerre (fermata "Mairie") saranno serviti dal TàD Ourcq Est dal lunedì al sabato.

Guarda gli orari della linea 42

La tua nuova linea 46 è semplificata con percorsi identici da e per servire il Collège de Lizy.

Inoltre, i comuni di Vincy-Manoeuvre, Le Plessis-Placy e Puisieux saranno serviti da TàD Ourcq Ouest.

Vedi il programma della linea 46

Il percorso della linea 50 è invariato e i tempi di percorrenza vengono adeguati.

Vedi la tabella oraria della linea 50

La tua nuova linea 52 è cambiata: il capolinea della linea per la partenza delle 18h (lunedì-giovedì) è Cocherel Centre.

I tempi di percorrenza vengono adeguati.

Inoltre, i comuni di Cocherel, Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Coulomb-en-Valois saranno serviti dal TàD Ourcq Est.

Guarda il programma della linea 52

La tua nuova linea 53 è cambiata: il capolinea della linea per la partenza delle 18h (lunedì-giovedì) è Mairie de Lizy.

Inoltre, i comuni di Ocquerre, Vendrest, Coulombs-en-Valois e Lizy-sur-Ourcq saranno serviti da TàD Ourcq Est.

Guarda il programma della linea 53

La tua nuova linea 54 è modificata: la partenza delle 8:25 dal Collège de Crouy verso il Collège de Lizy non è più assicurata e i tempi di percorrenza sono rivisti.

Vedi il programma della linea 54

La tua nuova linea 54 bis è modificata, la partenza delle 16:26 fermata 'Poste' da May-en-Multien verso il Collège de Crouy non è più assicurata e i tempi di percorrenza sono rivisti.

Vedi il programma della linea 54Bis

Il percorso della linea 61 èinvariato e i tempi di percorrenza sono adeguati.

Guarda la tabella oraria della linea 61

La tua vecchia linea 61Bis viene sostituita dal tuo TàD Ourcq Est.

Il collegamento con il treno P sarà fornito alla stazione di Lizy-sur-Ourcq (la stazione di Changis non è servita dal TàD)

Vedi l'opuscolo sul nuovo TàD