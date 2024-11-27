La tua linea 30-14 cambia percorso!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Scopri il tuo nuovo itinerario!

Nell'ambito dei lavori sul nuovo auditorium della città di Saint-Leu-la-Forêt, sono in corso di attuazione miglioramenti del traffico.

Pertanto, dal 2 dicembre 2024, la linea 30-14 si adatta con un nuovo percorso ad anello, partendo dalla fermata "Les Diablots".

Le fermate "Piscine", "Poste Annexe", "Collège Landowska" e "Les Tilleuls" non saranno più servite in direzione della stazione ferroviaria di Saint-Leu-la-Forêt.

Queste fermate saranno servite solo in direzione della stazione di Franconville Le Plessis Bouchard.

Scarica qui la tua nuova mappa della linea 30-14

 -  93.9 KB

Scarica qui il tuo nuovo orario 3014

 -  1.1 MB

Notizie simili