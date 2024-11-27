Notizie simili

Nell'ambito dei lavori sul nuovo auditorium della città di Saint-Leu-la-Forêt, sono in corso di attuazione miglioramenti del traffico.
Pertanto, dal 2 dicembre 2024, la linea 30-14 si adatta con un nuovo percorso ad anello, partendo dalla fermata "Les Diablots".
Le fermate "Piscine", "Poste Annexe", "Collège Landowska" e "Les Tilleuls" non saranno più servite in direzione della stazione ferroviaria di Saint-Leu-la-Forêt.
Queste fermate saranno servite solo in direzione della stazione di Franconville Le Plessis Bouchard.