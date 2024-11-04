Notizie simili

Al fine di migliorare la regolarità della linea 777, le modifiche agli orari e al percorso entreranno in vigore lunedì 4 novembre 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle modifiche:
Modifica degli orari su alcune tratte della tua linea:
- Dal lunedì al venerdì tutto l'anno, la gara delle 6:36 da Charny Poste alla Gare de Meaux è anticipata alle 6:25.
- Dal lunedì al venerdì solo durante i periodi scolastici, la gara delle 7:12 dalla stazione ferroviaria di Meaux al Lycée Pierre de Coubertin è anticipata alle 7:05.
- Dal lunedì al venerdì solo durante i periodi scolastici, la gara delle 8:05 da Chauconin-Neufmontiers – Église Saint-Saturnin è anticipata alle 7:45 e serve il George Sand College alle 7:59, così come il liceo Pierre de Coubertin alle 8:09.
- Dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, la gara delle 7:23 da Charny Gare serve la stazione di Meaux alle 8:05 anziché alle 7:55.
Modifica dei percorsi su alcune tratte della tua linea:
- Dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, la corsa delle 8:13 viene modificata, non serve più la stazione di Meaux. La partenza è da Charny Gare alle 8:33 in direzione di Jean Rose.
- Dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, la gara delle 8:14 dalla stazione ferroviaria di Meaux serve ora i comuni di Charny e Villeroy.
- Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì durante il periodo scolastico, la corsa delle 12:11 dalla stazione di Meaux verso Chauconin-Neufmontiers è annullata.