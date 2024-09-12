Notizie simili

Vuoi scoprire il dietro le quinte del COB del territorio di Grand Melun?

Il 22 settembre 2024, partecipa a una visita guidata del Centro operativo degli autobus di Grand Melun

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?

In occasione delle Giornate del Patrimonio del 21 e 22 settembre 2024, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di Grand Melun ti invita a una visita guidata del Centro operativo degli autobus di Vaux-le-Pénil!

Incontra i nostri team in una sessione domenica 22 settembre 2024:

  • Sessione dalle 9:30 alle 11:00
  • Sessione dalle 11:30 alle 13:00

Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.

Vi aspettiamo a:

Centro operativo Grand Melun Bus
400, rue des Trois Tilleuls, 77000, Vaux-le-Pénil Francia

Accesso BUS: linea 3607 fermata Foch Niepce + 5 minuti a piedi

Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.

Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X:@Melun_IDFM 

