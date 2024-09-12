Notizie simili

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione delle Giornate del Patrimonio del 21 e 22 settembre 2024, la tua rete di autobus Île-de-France Mobilités sul territorio di Grand Melun ti invita a una visita guidata del Centro operativo degli autobus di Vaux-le-Pénil!
Incontra i nostri team in una sessione domenica 22 settembre 2024:
- Sessione dalle 9:30 alle 11:00
- Sessione dalle 11:30 alle 13:00
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo Grand Melun Bus
400, rue des Trois Tilleuls, 77000, Vaux-le-Pénil Francia
Accesso BUS: linea 3607 fermata Foch Niepce + 5 minuti a piedi
Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X:@Melun_IDFM