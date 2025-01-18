Metro: Villejuif - Gustave Roussy apre le sue porte sulla linea 14
Linea 14: un prolungamento previsto
Nell'estate del 2024, prima dei Giochi di Parigi 2024, le estensioni sud (fino all'aeroporto di Orly) e nord (fino a Saint-Denis Pleyel) della linea 14 della metropolitana hanno accolto i loro primi passeggeri.
Collegata al resto della rete di trasporti dell'Ile-de-France da numerosi collegamenti, la linea 14 facilita ora lo spostamento di milioni di passeggeri tra il sud dell'Île-de-France, Parigi e aree strategiche come l'aeroporto di Orly, il mercato di interesse nazionale di Rungis o Châtelet
La stazione Villejuif - Gustave Roussy apre le sue porte dopo sette anni di lavori
Il 18 gennaio 2025, il progetto compie un ultimo passo, con l'apertura dell'ultima stazione ancora in costruzione sulla linea 14: Villejuif - Gustave Roussy, situata nella Val-de-Marne.
Villejuif - Gustave Roussy, una località monumentale nel cuore della Val-de-Marne
Nelle immediate vicinanze dell'Istituto europeo per la ricerca sul cancro (e dei suoi 3.000 posti di lavoro) a cui deve il suo nome, la stazione di Villejuif-Gustave Roussy è un importante snodo dei trasporti nell'Île-de-France, grazie al suo accesso a due linee essenziali della metropolitana: la 14 (a partire da oggi) e la 15 Sud (nel 2026).
Alla fine, 100.000 passeggeri giornalieri dovrebbero utilizzare i corridoi di questa stazione, che diventa la seconda più grande della rete, subito dopo Saint-Denis Pleyel (capolinea settentrionale della linea 14).
Un'architettura progettata per il comfort dei viaggiatori
Progettata dall'architetto francese Dominique Perrault (a cui dobbiamo anche la Bibliothèque nationale de France, nel 13 ° arrondissement di Parigi), la stazione Villejuif - Gustave Roussy si distingue per la sua architettura ambiziosa, durata e funzionalità, caratteristiche delle nuove grandi stazioni della rete Île-de-France Mobilités.
Assumendo la forma di un cilindro verticale, la stazione Villejuif - Gustave Roussy beneficia di una bella luce naturale, che illumina le piattaforme fino a 50 metri sotto il livello del suolo grazie a una monumentale cupola di vetro.
I primi due livelli, pubblici, ospiteranno una dozzina di negozi e un passaggio coperto, che collega la stazione all'ospedale (ora situato a meno di 10 minuti dall'aeroporto di Orly e a soli 16 minuti da Châtelet).
Lo sapevate?
Al livello -9 della stazione, l'artista cileno Iván Navarro ha installato un'opera che puoi osservare alzando la testa. Incastonata nel soffitto, una monumentale meridiana reinventa l'esperienza artistica in un ambiente urbano.
La località di Villejuif - Gustave Roussy in alcune cifre chiave
- 2 linee in questa stazione: la 14 (da oggi) e la 15 (nel 2026)
- 7.500 m² di spazio esterno
- 9 livelli e 50 metri di profondità: i marciapiedi della linea da 14 a -7 (a 36,7 metri di profondità) e quelli della linea 15 Sud a -9 (a 48,8 metri di profondità)
- 6 Accesso
- 100.000 passeggeri giornalieri (eventualmente)