Metro: Villejuif - Gustave Roussy apre le sue porte sulla linea 14

Nelle immediate vicinanze dell'Istituto europeo per la ricerca sul cancro (e dei suoi 3.000 posti di lavoro) a cui deve il suo nome, la stazione di Villejuif-Gustave Roussy è un importante snodo dei trasporti nell'Île-de-France, grazie al suo accesso a due linee essenziali della metropolitana: la 14 (a partire da oggi) e la 15 Sud (nel 2026).

Alla fine, 100.000 passeggeri giornalieri dovrebbero utilizzare i corridoi di questa stazione, che diventa la seconda più grande della rete, subito dopo Saint-Denis Pleyel (capolinea settentrionale della linea 14).