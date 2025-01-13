2025: le cose si stanno muovendo nel trasporto pubblico in Île-de-France
I trasporti stanno facendo la loro rivoluzione nell'Île-de-France
Due tariffe uniche per viaggiare ovunque in Île-de-France
Semplici e vantaggiose, due tariffe uniche ora danno accesso a tutta la regione (esclusi gli aeroporti) dal 1 ° gennaio 2025:
- Il biglietto Metro-Treno-RER: prendi il treno, la RER o la metropolitana*? Un viaggio ora ti costerà € 2,50, qualunque sia la tua destinazione, anche se vai dall'altra parte dell'Île-de-France
- Il biglietto Bus-Tram : prendi l'autobus o il tram? Il tuo viaggio verrà addebitato € 2, indipendentemente dalla destinazione
*I tram T11, T12 e T13, precedentemente soggetti alla tariffa Origine-Destinazione, saranno inizialmente accessibili con un biglietto Metro-Treno-RER per alcuni mesi prima di essere disponibili con un biglietto Bus-Tram.
Il servizio Navigo Liberté+ accessibile in tutta la regione e presto disponibile su smartphone
Il servizio Navigo Liberté+ , che consente di viaggiare a prezzi vantaggiosi e pagare il mese successivo solo per i viaggi effettuati, si estende finalmente a tutta l'Île-de-France.
La buona notizia? Oggi, disponibile solo come pass, arriva su smartphone (Android e iOS) nella primavera del 2025.
Comfort a bordo: metropolitane, RER, tram e autobus sempre più moderni
La RER di nuova generazione è schierata sulle linee D ed E
La RER di nuova generazione (RER NG), che già trasportava milioni di passeggeri sulla RER E, è arrivata sulla linea D il 15 dicembre 2024.
Nel 2025, questa nuova RER accessibile, elettrica e confortevole continuerà la sua implementazione con:
- Sulla RER D : 132 convogli oltre ai 20 Regio 2N
- Sulla RER E : la RER NG continuerà ad essere impiegata sulla linea durante l'anno 2025 e servirà l'estensione della linea, fino a Mantes-la-Jolie, entro il 2027
La metropolitana del futuro arriva sulla linea 10
Forse lo sapevate? La metropolitana del futuro, la MF19, arriverà gradualmente sulle linee metropolitane 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13 entro il 2033.
A partire dalla linea 10: i test iniziano nel Q1 2025 prima dell'apertura ai passeggeri alla fine dell'anno!
Lo sapevate?
Dal 2016, 1200 metropolitane, treni, RER e tram nuovi o rinnovati sono arrivati sulle vostre linee
Un tram nuovo di zecca per la linea del tram T1
Arrivato sulla linea T1 l'11 dicembre 2024, il nuovissimo tram della più antica linea tranviaria della rete Île-de-France Mobilités continuerà a sostituire i vecchi treni con il 100% di nuovi veicoli entro l'estate 2025.
Più spazioso, accessibile al 100%, climatizzato, elettrico e dotato di schermi informativi per i passeggeri e prese USB, incarna il futuro dei trasporti desiderato da Île-de-France Mobilités.
Autobus puliti, ovunque nell'Île-de-France
L'anno 2025 segna la fine dell'uso di gasolio sull'intera flotta di autobus della rete Île-de-France Mobilités a Parigi e nella periferia interna, prima della totale decarbonizzazione degli autobus in tutta la regione entro il 2029.
Un'offerta di trasporto potenziata per semplificare i tuoi viaggi
C1: apre le sue porte la prima funivia dell'Île-de-France
Tra Créteil - Pointe du Lac e Villeneuve-Saint-Georges, il cavo C1, una funivia accessibile ed elettrica, trasporterà più di 10.000 passeggeri al giorno nella seconda metà del 2025.
Carpooling: 12 linee create e un'applicazione dedicata
Entro il 2026, 12 linee dedicate al carpooling consentiranno ai residenti dell'Ile-de-France, in particolare nelle periferie esterne, di raggiungere facilmente il lavoro, i trasporti e le principali stazioni ferroviarie del territorio.
Per prenotare i loro viaggi, i viaggiatori avranno a disposizione una piattaforma nei colori di Île-de-France Mobilités, disponibile direttamente dall'applicazione IDF Mobilités.
Tre prime linee sono state aperte il 1 ° gennaio 2025 sull'altopiano di Saclay:
- Cernay-la-Ville <> Christ-de-Saclay (Linea RD 306)
- Guyancourt <> Saint-Rémy-Lès-Chevreuse/Gif-Croix de Fer (Linea RD 36)
- Orsay <> Vélizy (linea N118).
Presto seguito da altri 9 nella Grande Couronne (il percorso delle altre nove linee è in fase di sviluppo).
Trasporti sempre più sicuri
100 agenti per la Brigata Regionale per la Sicurezza dei Trasporti (BRT)
Eredità dei Giochi di Parigi 2024, la Brigata per la sicurezza dei trasporti è stata dispiegata sulla rete per garantire la sicurezza dall'estate del 2024. Inizialmente composta da 50 agenti, la brigata raddoppierà la sua forza nel 2025, per completare il lavoro dei 3.000 agenti di sicurezza già presenti sulla rete.
Nuovo Consiglio strategico di sicurezza per rafforzare la sicurezza dei viaggiatori nei trasporti
Île-de-France Mobilités ha appena creato un nuovo consiglio strategico dedicato alla sicurezza. Il suo obiettivo? Riunire tutte le parti interessate per trovare soluzioni e migliorare la sicurezza dei trasporti quotidiani.
Ma anche...
- L'apertura della stazione della metropolitana Villejuif-Gustave Roussy sulla linea 14, nel gennaio 2025
- La messa in servizio della linea di autobus Tzen 4 tra Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes , che sostituirà la linea 402
- La creazione di una navetta diretta tra Parigi > Juvisy > Malesherbes. Cambio di programma per l'asse Gare de Lyon > Malesherbes/Corbeil-Juvisy della linea RER D, che ora sarà diretta con diversi viaggi giornalieri di andata e ritorno, il primo passo prima della creazione di una futura linea S
- La RER E raggiunge la sua offerta di trasporto completa tra Nanterre-La-Folie, Chelles-Gournay e Tournan, con un viaggio di soli dieci minuti tra La Défense da Saint-Lazare o Gare du Nord e la desaturazione della RER A e B.
- Nuovi parcheggi per biciclette continuano ad essere costruiti intorno alle stazioni, con un obiettivo di 140.000 posti entro il 2030. Come a Noisy-le-Grand Mont d'Est (180 posti sicuri), L'Hay-les-Roses (200 posti liberi) o Joinville (134 posti in deposito bagagli e 46 in libero accesso).
- Un numero unificato per le relazioni con i passeggeri : i 106 diversi numeri del servizio clienti saranno sostituiti da un numero unico nel 2025. Il servizio segna un primo passo nella periferia nel primo trimestre del 2025 sugli autobus e sarà generalizzato ad altre modalità durante l'anno.