"Metro per tutti", per un'Île-de-France accessibile a tutti i viaggiatori
Nell'Île-de-France, 4 persone su 10 sono, temporaneamente o permanentemente, disabili.
Il trasporto pubblico, pilastro delle pari opportunità e della qualità della vita in città, deve garantire un accesso semplificato alla vita sociale, all'istruzione e all'occupazione per tutti, adattando i servizi di mobilità collettiva alla realtà e alle diverse esigenze di tutti i passeggeri.
Genitori con passeggini, anziani (il 14,7% dei residenti dell'Ile-de-France avrà più di 65 anni nel 2027, vale a dire più di un milione di persone), bambini piccoli, viaggiatori con bagagli, donne incinte: al di là della disabilità, l'accessibilità nei trasporti avvantaggia tutti i viaggiatori, dai piccoli agli anziani.
"Metro per tutti": un progetto collettivo ambizioso e necessario
Mentre il 100% delle linee della metropolitana sono ora accessibili alle disabilità intellettive, visive e uditive, alcune di esse sono ancora inadatte alle persone con mobilità ridotta e alla realtà quotidiana di molti passeggeri.
Con il progetto "Metro for all", dichiarato una grande causa regionale nel 2024, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, desidera affrontare la complessa sfida di renderla accessibile.
Stimata in 20 miliardi di euro in 20 anni, la trasformazione della metropolitana di Parigi, in alcuni luoghi più di cento anni, è un progetto necessario ma spinoso. Perché? La rete storica è soggetta a molte difficoltà tecniche.
Le fondamenta della "Metropolitana per tutti", pensare oggi ai trasporti di domani
Per dare vita al progetto, Île-de-France Mobilités ha organizzato, il 10 ottobre 2024, la conferenza "Metro per tutti".
Associazioni di utenti, operatori, personalità impegnate, specialisti dell'accessibilità, rappresentanti dello Stato e della Regione, tutti si sono seduti attorno al tavolo per approfondire l'argomento, mettere il viaggiatore al centro delle riflessioni, riflettere sulla fattibilità e sul finanziamento dell'accessibilità della rete metropolitana dell'Ile-de-France.
I 3 progressi del progetto "Metro per tutti"
- 1 milione di euro sbloccato per finalizzare lo studio di fattibilità sull'accessibilità della linea 6 (prima linea pilota resa accessibile)
- Creazione di un comitato "Metro per tutti" con la Regione, la città di Parigi, i dipartimenti interessati, la RATP e lo Stato per collaborare fianco a fianco
- Strutturazione dell'approccio per avviare i primi studi sulla linea 6, mano nella mano con i partner, con una fase di co-costruzione a venire con le associazioni
E se lo facessimo? Il caso della linea 6
Linea mitica della metropolitana di Parigi che attraversa Parigi e flirta con la Torre Eiffel, la linea 6 della metropolitana è stata scelta per uno studio di fattibilità.
Con nove stazioni aeree, quattro semi-interrate, sette semplici stazioni sotterranee e stazioni sotterranee con un gran numero di collegamenti come a Nation e Charles de Gaulle Étoile, la linea 6 è un esempio perfetto per pensare all'accessibilità della metropolitana, esercitandosi su scenari realistici e soluzioni concrete.
I diversi scenari per rendere accessibile la linea 6
Per la linea 6 sono attualmente allo studio diverse opzioni, dall'accessibilità "perlata" (rendendo accessibili una serie di stazioni consecutive o sparse) alla completa accessibilità della linea.
Scenari che vengono discussi e considerati in stretta collaborazione con la città di Parigi, i vigili del fuoco, gli operatori e gli architetti dei Bâtiments de France per garantire la fattibilità del progetto in base agli edifici elencati, la sicurezza dei passeggeri, le conseguenze sul traffico generale o i rischi dovuti alla presenza di reti sotterranee di gas e acqua.
Progetto "Metro per tutti": i prossimi passi
Dopo una prima fase di studio e colloquio con utenti, associazioni ed esperti, il progetto "Metro per tutti" sta entrando in una fase completamente nuova.
All'inizio del 2025, la consultazione con le associazioni e gli operatori dei trasporti consentirà di perfezionare un piano d'azione prima di avviare i primi lavori di adattamento, cofinanziati dallo Stato, dalla Regione Île-de-France e dalla Città di Parigi, sotto la guida di Île-de-France Mobilités e il progetto tecnico della RATP.
Un passo decisivo verso una mobilità più inclusiva
Il progetto "Metro per tutti" segna una svolta storica nella rivoluzione dei trasporti nella regione Ile-de-France con un obiettivo chiaro, dare a tutti il diritto di muoversi liberamente e con dignità nell'Île-de-France.