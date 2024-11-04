"Metro per tutti", per un'Île-de-France accessibile a tutti i viaggiatori

"Metro per tutti": un progetto collettivo ambizioso e necessario

Mentre il 100% delle linee della metropolitana sono ora accessibili alle disabilità intellettive, visive e uditive, alcune di esse sono ancora inadatte alle persone con mobilità ridotta e alla realtà quotidiana di molti passeggeri.

Con il progetto "Metro for all", dichiarato una grande causa regionale nel 2024, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, desidera affrontare la complessa sfida di renderla accessibile.

Stimata in 20 miliardi di euro in 20 anni, la trasformazione della metropolitana di Parigi, in alcuni luoghi più di cento anni, è un progetto necessario ma spinoso. Perché? La rete storica è soggetta a molte difficoltà tecniche.