Al momento: consultazione pubblica per l'ammodernamento del tram 1
Antefatti
Dalla sua apertura nel 1992, il tram 1 ha continuato a crescere tra i suoi due terminal, Asnières Gennevilliers Les Courtilles e la stazione di Noisy-le-Sec. Oggi è frequentato da 190.000 viaggiatori ogni giorno! La linea ora soffre di molti problemi, come la congestione dei marciapiedi o un difficile scambio passeggeri su diverse stazioni.
Tram 1 alla fermata
La consultazione attualmente organizzata riguarda il tratto storico della linea, situato tra la stazione di Saint-Denis e il municipio di Bobigny, e particolarmente interessato dai problemi sopra menzionati. Particolare attenzione sarà rivolta all'adozione di misure volte amigliorare l'accessibilità e il comfort dei viaggiatori.
Il progetto
In tutto, 19 stazioni furono coinvolte in questo progetto (ad eccezione di La Courneuve – 8 maggio 1945). RATP, proprietario del progetto e finanziatore del progetto per un importo di 63 milioni di euro, avrà diverse missioni da svolgere:
- un allungamento delle banchine, che passeranno da 24 metri a 30 metri.
- un ampliamento delle banchine per le stazioni più trafficate, ovvero 24 marciapiedi su 38.
- Maggiore accessibilità attraverso l'installazione di una rampa di accesso su ogni piattaforma.
- una ristrutturazione dei mobili in loco, con sostituzioni se necessario.
Questi compiti dovrebbero facilitare la discesa e l'imbarco dei passeggeri evitando troppa congestione davanti alle porte del tram, ottimizzare il comfort dei passeggeri durante i loro tempi di attesa e garantire l'accesso alle piattaforme per le persone con mobilità ridotta (persone in sedia a rotelle, con passeggini, ecc.).
I lavori inizieranno alla fine del 2019.
Consultazione pubblica
La consultazione si svolgerà fino al 1° dicembre.
Per ulteriori informazioni, è sufficiente consultare il volantino informativo del progetto disponibile alla fine dell'articolo, i pannelli espositivi collocati nelle stazioni interessate o l'indirizzo Internet: www.ratp.fr/concertation-t1.
Per porre domande, è sufficiente restituire il coupon allegato al foglio informativo del progetto o inviare un'e-mail a [email protected].