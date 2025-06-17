La nuova linea 18 della metropolitana è arrivata nell'Île-de-France

In foto: la nuova linea 18 della metropolitana

Immagine 1 di 5

La carrozza di testa del primo treno della metropolitana (un treno è composto da 3 carrozze) che equipaggerà la futura linea 18. Le vetture sono state trasportate in un convoglio eccezionale dagli stabilimenti Alstom di Valenciennes al centro operativo di Palaiseau in Essonne (91) - maggio 2025 © Alstom-Samuel Dhote

Una metropolitana pensata per i viaggiatori

La futura metropolitana della linea 18 è soprattutto un veicolo ultramoderno, automatico al 100% e progettato per semplificare i tuoi spostamenti.

Il primo convoglio, trasportato dagli stabilimenti di costruzione di Alstom a Valenciennes in un convoglio eccezionale, è arrivato a maggio al centro operativo di Palaiseau (in Essonne) dove saranno presto avviati i primi test.

La linea 18 della metropolitana in breve

  • Treni spaziosi formati da 3 carrozze completamente automatizzati e aperti l'uno all'altro per facilitare il traffico (design "boa")
  • 1 metro ogni 3 minuti
  • 30 minuti di auto totale da Versailles Chantiers all'aeroporto di Orly
  • Climatizzazione e illuminazione intelligente che imita la luce naturale
  • Wi-Fi, prese USB e informazioni per i passeggeri a bordo
  • Un veicolo accessibile al 100% a tutte le forme di disabilità

Una metropolitana automatica e interconnessa per il sud-ovest dell'Ile-de-France

Tra Versailles Chantiers e l'aeroporto di Orly (entrambi i capolinea), le 10 stazioni della linea 18 serviranno:

  • 13 comuni
  • Le due zone di attività economica di Orly/Antony/Massy e Saint-Quentin/Versailles
  • Il cuore dell'altopiano di Paris-Saclay, riconosciuto in tutto il mondo per il suo ecosistema di ricerca, innovazione e istruzione superiore
  • Stazione ferroviaria di Massy Palaiseau e aeroporto di Orly, facilitando i collegamenti nazionali e internazionali

Ultra-connesso al resto della rete

La linea 18 beneficerà di una dozzina di collegamenti con la rete esistente: RER B e C, linee ferroviarie N e U, tram T7 e T12, linee della metropolitana 14 a Orly e futura linea 15 a Massy, oltre a molte linee di autobus.

© Alstom-Samuel Dhote

I prossimi passi prima della messa in servizio della linea 18

Prima della messa in servizio: test

L'arrivo del primo treno avvia i preparativi per i test già nel 2026, tra Massy-Palaiseau e Christ de Saclay.

© Grandguillot-BD

Quando aprirà la linea 18 della metropolitana?

SezioneMessa in servizio prevista
Tra Massy e Cristo di Saclay2026
Tra Massy e Aeroporto di Orly2027
Tra Versailles e Christ de Saclay2030
Il tratto tra Massy ↔ Christ de Saclay aprirà entro il 2026. La sezione Massy ↔ Aéroport d'Orly entro il 2027. E l'ultimo tratto tra Versailles ↔ Christ de Saclay aprirà nel 2030.