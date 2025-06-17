La nuova linea 18 della metropolitana è arrivata nell'Île-de-France

Una metropolitana automatica e interconnessa per il sud-ovest dell'Ile-de-France

Tra Versailles Chantiers e l'aeroporto di Orly (entrambi i capolinea), le 10 stazioni della linea 18 serviranno:

13 comuni

Le due zone di attività economica di Orly/Antony/Massy e Saint-Quentin/Versailles

Il cuore dell'altopiano di Paris-Saclay, riconosciuto in tutto il mondo per il suo ecosistema di ricerca, innovazione e istruzione superiore

Stazione ferroviaria di Massy Palaiseau e aeroporto di Orly, facilitando i collegamenti nazionali e internazionali

Ultra-connesso al resto della rete

La linea 18 beneficerà di una dozzina di collegamenti con la rete esistente: RER B e C, linee ferroviarie N e U, tram T7 e T12, linee della metropolitana 14 a Orly e futura linea 15 a Massy, oltre a molte linee di autobus.