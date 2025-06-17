La nuova linea 18 della metropolitana è arrivata nell'Île-de-France
In foto: la nuova linea 18 della metropolitana
Immagine 1 di 5
Una metropolitana pensata per i viaggiatori
La futura metropolitana della linea 18 è soprattutto un veicolo ultramoderno, automatico al 100% e progettato per semplificare i tuoi spostamenti.
Il primo convoglio, trasportato dagli stabilimenti di costruzione di Alstom a Valenciennes in un convoglio eccezionale, è arrivato a maggio al centro operativo di Palaiseau (in Essonne) dove saranno presto avviati i primi test.
La linea 18 della metropolitana in breve
- Treni spaziosi formati da 3 carrozze completamente automatizzati e aperti l'uno all'altro per facilitare il traffico (design "boa")
- 1 metro ogni 3 minuti
- 30 minuti di auto totale da Versailles Chantiers all'aeroporto di Orly
- Climatizzazione e illuminazione intelligente che imita la luce naturale
- Wi-Fi, prese USB e informazioni per i passeggeri a bordo
- Un veicolo accessibile al 100% a tutte le forme di disabilità
Una metropolitana automatica e interconnessa per il sud-ovest dell'Ile-de-France
Tra Versailles Chantiers e l'aeroporto di Orly (entrambi i capolinea), le 10 stazioni della linea 18 serviranno:
- 13 comuni
- Le due zone di attività economica di Orly/Antony/Massy e Saint-Quentin/Versailles
- Il cuore dell'altopiano di Paris-Saclay, riconosciuto in tutto il mondo per il suo ecosistema di ricerca, innovazione e istruzione superiore
- Stazione ferroviaria di Massy Palaiseau e aeroporto di Orly, facilitando i collegamenti nazionali e internazionali
Ultra-connesso al resto della rete
La linea 18 beneficerà di una dozzina di collegamenti con la rete esistente: RER B e C, linee ferroviarie N e U, tram T7 e T12, linee della metropolitana 14 a Orly e futura linea 15 a Massy, oltre a molte linee di autobus.
I prossimi passi prima della messa in servizio della linea 18
Prima della messa in servizio: test
L'arrivo del primo treno avvia i preparativi per i test già nel 2026, tra Massy-Palaiseau e Christ de Saclay.
Quando aprirà la linea 18 della metropolitana?
|Sezione
|Messa in servizio prevista
|Tra Massy e Cristo di Saclay
|2026
|Tra Massy e Aeroporto di Orly
|2027
|Tra Versailles e Christ de Saclay
|2030