Apertura del cavo C1 il 13 dicembre: istruzioni per la prima funivia dell'Île-de-France

Cavo C1: istruzioni per l'uso

1- Con quale biglietto di trasporto posso prendere il cavo C1?

Il tuo solito Navigo Pass? Va tutto bene!

Va tutto bene! Un Navigo Liberté +? Anche

Anche Utilizzate biglietti singole ? È con gli stessi biglietti dell'autobus o del tram che puoi viaggiare sul cavo C1

2- E sul molo, come va?

Per cominciare, l'accesso alle piattaforme e alle cabine è accessibile al 100% con imbarco a livello e pendenze dolci che facilitano il loro accesso.

Per prendere in prestito il cavo C1, basta lasciarsi guidare

Un agente accompagna i viaggiatori, ti dà il via libera per salire a bordo e ti dice in quale cabina sistemarti.

Regola la velocità o ferma le cabine per adattarle alla folla e facilitare la salita e la discesa dei passeggeri

per adattarle alla folla e facilitare la salita e la discesa dei passeggeri Sei su una sedia a rotelle, hai un passeggino o valigie? L'agente modula la cabina in base alle esigenze dei viaggiatori

3- A bordo? È semplice