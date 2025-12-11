Apertura del cavo C1 il 13 dicembre: istruzioni per la prima funivia dell'Île-de-France
Cavo C1: tutto quello che c'è da sapere
- Le 5 stazioni del cavo C1 collegano Créteil a Villeneuve-Saint-Georges passando per Limeil-Brévannes, Valenton e il flusso verde di La Végétale nella Val-de-Marne
- Frequenza : - 30 secondi nelle ore di punta tra due cabine
- 22 minuti risparmiati sui tuoi viaggi : mentre l'autobus impiega al massimo 40 minuti, il cavo C1 effettua lo stesso viaggio in 18 minuti evitando il traffico stradale
- La messa in servizio della linea avverrà sabato 13 dicembre 2025 dalle ore 11
Cavo C1: istruzioni per l'uso
1- Con quale biglietto di trasporto posso prendere il cavo C1?
- Il tuo solito Navigo Pass? Va tutto bene!
- Un Navigo Liberté +? Anche
- Utilizzate biglietti singole ? È con gli stessi biglietti dell'autobus o del tram che puoi viaggiare sul cavo C1
2- E sul molo, come va?
Per cominciare, l'accesso alle piattaforme e alle cabine è accessibile al 100% con imbarco a livello e pendenze dolci che facilitano il loro accesso.
Per prendere in prestito il cavo C1, basta lasciarsi guidare
Un agente accompagna i viaggiatori, ti dà il via libera per salire a bordo e ti dice in quale cabina sistemarti.
- Regola la velocità o ferma le cabine per adattarle alla folla e facilitare la salita e la discesa dei passeggeri
- Sei su una sedia a rotelle, hai un passeggino o valigie? L'agente modula la cabina in base alle esigenze dei viaggiatori
3- A bordo? È semplice
- Le porte sono automatiche
- Viaggiamo seduti
- Come al solito, arrivati al capolinea: scendiamo
- Un problema in cabina? Un citofono consente di chiamare un agente alla stazione
Festeggiamo insieme l'apertura del cavo C1!
Il cavo C1 è stato ufficialmente commissionato sabato 13 dicembre 2025
Per presentarlo in dettaglio ai suoi passeggeri, Île-de-France Mobilités ha organizzato una giornata di inaugurazione con sorprese e animazioni previste in ogni stazione.
Il programma dettagliato di questo evento è disponibile qui: