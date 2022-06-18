18 giugno 2022: attivazione del pacchetto anti-inquinamento e carpooling gratuito

In vendita presso biglietterie e distributori automatici lo stesso giorno fino a mezzanotte al prezzo di € 3,80, questo pacchetto antinquinamento è valido per la giornata di sabato 18 giugno, dalle 5 alle 3 del giorno successivo (5 per il Noctilien).

Permette viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France, su tutti i mezzi di trasporto (metropolitana, treno-RER, autobus e tram), ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali diretti (Orlyval, navette Le Bus Direct Paris Aéroport, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges). Dà accesso all'aeroporto di Roissy tramite treno RER B, Roissybus o Filéo, e accesso all'aeroporto di Orly tramite Orlybus e Go C Paris (Orlyrail).

Questo biglietto può anche essere caricato su un pass Navigo, alla stazione o da uno smartphone tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités.