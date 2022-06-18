18 giugno 2022: attivazione del pacchetto anti-inquinamento e carpooling gratuito
Pacchetto antinquinamento: € 3,80 per accesso illimitato ai trasporti
In vendita presso biglietterie e distributori automatici lo stesso giorno fino a mezzanotte al prezzo di € 3,80, questo pacchetto antinquinamento è valido per la giornata di sabato 18 giugno, dalle 5 alle 3 del giorno successivo (5 per il Noctilien).
Permette viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France, su tutti i mezzi di trasporto (metropolitana, treno-RER, autobus e tram), ad eccezione di alcuni servizi aeroportuali diretti (Orlyval, navette Le Bus Direct Paris Aéroport, navette VEA Disney) e autobus turistici (OpenTour, Cars Rouges). Dà accesso all'aeroporto di Roissy tramite treno RER B, Roissybus o Filéo, e accesso all'aeroporto di Orly tramite Orlybus e Go C Paris (Orlyrail).
Questo biglietto può anche essere caricato su un pass Navigo, alla stazione o da uno smartphone tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités.
Percorsi di carpooling gratuiti accessibili dal sito web e dall'app Île-de-France Mobilités
Il carpooling è ora integrato nel pianificatore di percorso di Île-de-France Mobilités, che elenca e confronta i prezzi di diverse società di carpooling. Normalmente, i viaggi sono offerti ai passeggeri con un abbonamento annuale, mensile o Imagine R Navigo.
Come parte del sistema anti-inquinamento, il carpooling gratuito è esteso a tutti i residenti dell'Ile-de-France, senza condizioni di risorse fino a 2 viaggi al giorno dal sito o dall'app di mobilità Île-de-France.
Screenshot del risultato della ricerca del percorso con il carpooling