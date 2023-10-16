Qualità dell'aria nelle stazioni ferroviarie e sotterranee: Île-de-France Mobilités si impegna

1. Migliorare le conoscenze sulle polveri sottili

Un piano d'azione è buono. Ma sapere cosa stiamo cercando per fornire soluzioni pertinenti è meglio.

Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités e i suoi operatori RATP e SNCF Transilien implementeranno strumenti per comprendere meglio la presenza di particelle fini e ultrafini negli spazi sotterranei.

Obiettivi: identificare meglio le fonti di emissione, comprendere i fattori di influenza ma anche studiare le caratteristiche fisico-chimiche di queste particelle.

Oggi, 8 siti sono dotati di stazioni di misurazione*. Questi risultati saranno integrati da misurazioni puntuali nelle stazioni e nei treni con criteri armonizzati per consentire una conoscenza più completa e regolarmente aggiornata.