Qualità dell'aria nelle stazioni ferroviarie e sotterranee: Île-de-France Mobilités si impegna
Migliorare la qualità dell'aria: un piano d'azione continuo
Migliorare e controllare la qualità dell'aria nelle stazioni della metropolitana e della RER è una missione essenziale per Île-de-France Mobilités, che sta lavorando a stretto contatto con Air Parif (l'osservatorio della qualità dell'aria dell'Île-de-France) per progettare un piano ambizioso e azioni concrete, attuate sul campo dagli operatori delle linee, RATP e SNCF Transilien.
Un piano in quattro assi, votato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités il 25 maggio 2022, che continua a crescere e arricchirsi man mano che le conoscenze avanzano, gli standard si evolvono e il progresso tecnologico:
- Comprendere meglio la qualità dell'aria
- Informare meglio il pubblico
- Sviluppare gli strumenti esistenti e testarne di nuovi
- Aggiornamento dei treni della metropolitana e della RER per ridurre le fonti di emissione
1. Migliorare le conoscenze sulle polveri sottili
Un piano d'azione è buono. Ma sapere cosa stiamo cercando per fornire soluzioni pertinenti è meglio.
Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités e i suoi operatori RATP e SNCF Transilien implementeranno strumenti per comprendere meglio la presenza di particelle fini e ultrafini negli spazi sotterranei.
Obiettivi: identificare meglio le fonti di emissione, comprendere i fattori di influenza ma anche studiare le caratteristiche fisico-chimiche di queste particelle.
Oggi, 8 siti sono dotati di stazioni di misurazione*. Questi risultati saranno integrati da misurazioni puntuali nelle stazioni e nei treni con criteri armonizzati per consentire una conoscenza più completa e regolarmente aggiornata.
2. Migliorare l'informazione pubblica in modo trasparente
Al centro di questo progetto per migliorare la qualità dell'aria: la trasparenza. Con più dati che saranno disponibili in Open Data, per informare meglio i viaggiatori.
Allo stesso tempo, Île-de-France Mobilités sta rafforzando la sua partnership con Airparifal fine di avere competenze scientifiche indipendenti, migliorare i metodi di misurazione, ma anche valutare le soluzioni proposte dagli operatori per raccomandare le azioni più utili ed efficaci.
In collaborazione con AirParif e gli operatori, Île-de-France Mobilités lancerà nel 2023:
- La misurazione dei livelli di particolato all'uscita della ventilazione, per un'analisi più fine della qualità dell'aria,
- Un lavoro per classificare i livelli di particelle PM10 e PM2, in cinque delle recinzioni ferroviarie sotterranee RATP e SNCF, prima dei primi risultati attesi per la fine del 2023.
3. Sviluppare gli strumenti esistenti e testarne di nuovi
Treni più moderni per un'aria più sana
Una migliore qualità dell'aria nelle stazioni e nelle stazioni della metropolitana richiede anche treni che emettono meno particelle. E precisamente, le nuove metropolitane messe in servizio (MF01, MP05, MP14 e MF19) consentono di ridurre drasticamente gli inquinanti legati alla "frenata meccanica", che è una delle principali fonti di inquinamento nelle gallerie della metropolitana.
Questa modernizzazione è distribuita su diversi anni, fino al 2034. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités vuole che, entro la fine del programma, i due operatori sperimentino e sviluppino nuovi sistemi per ridurre le emissioni di particolato legate alla frenata :
- Nuovi ceppi e guarnizioni dei freni che emettono meno particolato (Wabtec)
- Un sistema di cattura delle particelle frenanti in fase di sperimentazione da parte di SNCF nell'ambito del bando per progetti guidato dalla Regione Île-de-France (Tallano)
Ventilare, ventilare, ventilare!
Per ridurre la concentrazione di particelle, una delle risposte più efficaci è ovviamente quella di far circolare l'aria.
Ecco perché, nel periodo dal 2021 al 2024, Île-de-France Mobilités sta finanziando RATP e SCNF Transilien, per un importo di 57 milioni di euro, al fine di aumentare e/o migliorare i sistemi di ventilazione!
Quaranta ventilatori saranno rinnovati o la loro capacità di ventilazione aumentata entro il 2024 nelle aree gestite dalla RATP e altri ventilatori saranno aggiunti a Sevran-Beaudottes e Cergy-Préfecture, aree gestite dal SCNF.
Saranno condotti vari studi e testata una nuova tecnologia per aumentare la portata dei ventilatori (dispositivo bio-clip-on).
Inoltre, i grandi lavori in corso saranno l'occasione per migliorare concretamente la ventilazione - come la ristrutturazione della stazione di Saint-Michel Notre Dame (sulla RER C) che aprirà vetrate sulle rive della Senna.
Incoraggiare l'innovazione verso soluzioni sostenibili
Anche il piano d'azione adottato da Île-de-France Mobilités lascia ampio spazio all'innovazione.
A seguito dell'invito a presentare progetti della Regione Île-de-France (2018-2021), sono state selezionate diverse tecnologie per la loro potenziale efficacia.
Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF Transilien hanno selezionato quattro siti pilota per sperimentare il trattamento di tutte le piattaforme della stessa stazione o stazione con quattro diverse tecnologie :
- Gare de Lyon (RER A), RATP sperimenterà una soluzione di intrappolamento delle particelle
- Campo Formio (M5), RATP testa un prodotto fissatore di particelle
- Porte de Clichy (REC C), sperimentazione di un dispositivo di filtrazione meccanica (Mann+Hummel) con SNCF da ottobre 2023
- Neuilly Porte Maillot (RER C), sperimentazione di un dispositivo di filtrazione dell'acqua (Starklab) con SNCF dalla fine del 2023
* Sevran-Beaudottes (RER B), Avenue Foch (RER C), Magenta (RER E), Auber (RER A), Châtelet (linea 4), Franklin Roosevelt (linea 1) e da gennaio Nation (RER A) e Châtelet-Les-Halles (RER A).