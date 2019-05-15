Ile-de-France, approfitta di due viaggi offerti al giorno in carpooling
Île-de-France Mobilités ha deciso di continuare la sua politica a favore del carpooling perché offre molti vantaggi: contribuisce alla lotta contro l'inquinamento, consente di snellire la rete stradale e offre soluzioni in caso di lavori sostenibili nel trasporto pubblico.
Dal 1° maggio, Île-de-France Mobilités offre:
- Per i passeggeri, 2 viaggi al giorno offerti per gli abbonati Navigo Annual;
- Per i conducenti, un'indennità chilometrica per viaggio compresa tra 1,5 e 3 EUR per passeggero a seconda della distanza percorsa;
- Fino a 150 euro al mese per i conducenti che fanno carpooling ogni giorno nel tragitto casa-lavoro (con un massimo di due viaggi al giorno per conducente per evitare frodi).
Per goderselo, niente di più semplice!
1: Vai alla ricerca del percorso e trova il tuo
Tramite l'applicazione IDF Mobilités, disponibile su iOS/Android, o nella sezione Move Me.
Tutti i miei viaggi in Île-de-France: Nelle vicinanze, itinerari, informazioni sul traffico, orari, mappe e mappe, il mio trasporto di facile accesso.
2: Clicca sulla scheda "carpooling" e seleziona il tuo viaggio
La ricerca del percorso include anche i mezzi pubblici e la bicicletta
Scelta di un percorso. Tutti i miei viaggi in Île-de-France: Nelle vicinanze, itinerari, informazioni sul traffico, orari, mappe e mappe, il mio trasporto di facile accesso, biglietti e prezzi.
3: Una volta reindirizzato al sito web di uno dei partner, registrati per usufruire del viaggio offerto
Quattro aziende stanno già partecipando: Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines. Altri avranno l'opportunità di unirsi a loro.
Esempio di viaggio con un servizio di carpooling partner.
4: Andiamo!
Per saperne di più sull'evoluzione del sistema di carpooling nel 2022, visita il sito web di Île-de-France Mobilités.