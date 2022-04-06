Linea 11: un primo treno della metropolitana MP14 inizia i test!
Immagine di un treno MP14 in uscita dall'officina di manutenzione di Rosny-sous-Bois - MP14 - linea 11 - RATP - INFRAS - Isabelle Bonnet
Metropolitane MP14 sulla linea 11: dai test alla messa in servizio
È qui! Il primo treno della metropolitana MP14 è arrivato! Alla fine, è questa attrezzatura che equipaggerà l'intera linea 11, i treni arriveranno gradualmente dalla metà del 2023.
Ma nel frattempo, i lavori continuano e iniziano i test per questo primo treno MP14 che è appena entrato a far parte della nuovissima officina di manutenzione di Rosny-sous-Bois.
Il programma dei test:
- Fino all'estate 2022: una serie di test saranno effettuati nel tunnel del prolungamento della linea 11, vicino alla stazione di Rosny-Bois-Perrier su una distanza di circa 2 km, quindi alla stazione di Coteaux-Beauclair.
- Alla fine del 2022, il treno di prova attraverserà l'ultima sezione dell'estensione, che è ancora in costruzione, e inizierà i test notturni sulla linea 11 esistente.
- Dalla metà del 2023, i passeggeri beneficeranno gradualmente dei treni MP14 sulla linea 11, tra Châtelet e Mairie des Lilas, quindi sull'intera linea di estensione, entro la fine del 2023.
MP14 con 5 auto, ma perché?
Linea 11: fotografia del treno di prova della metropolitana MP14 a 5 carrozze, che esce dalla nuova officina di manutenzione di Rosny-sous-Bois
Con l'arrivo della MP14 e un prolungamento di 6 chilometri che porterà ad un aumento della sua utenza, la linea 11 beneficerà di metropolitane con 5 carrozze, contro le 4 dei treni attuali (modelli "MP59" - metropolitane gommate, rinnovate regolarmente perché ordinate in... 1959 e in servizio dal 1966 sulla rete parigina, dal 1997 sulla linea 11).
Metropolitane MP14? Li conoscete già, questi sono i nuovi treni arrivati dal 12 ottobre 2020 sulla linea 14. Ma dove, sulla linea 14, circolano con 8 carrozze, sulla linea 11 questi treni saranno dotati di 5 carrozze.
Un formato più compatto che risponde al vincolo di banchine più corte (75 metri) di una linea metropolitana storica commissionata nel 1935, ma anche a un "carico passeggeri" che non è della stessa importanza tra una linea automatica (che può ospitare più passeggeri in ogni treno) e una linea con conducente.
Prolungamento est della linea 11: procedono i lavori
L'estensione nord della linea 11 sarà completata entro la fine del 2023. In programma: altre 6 stazioni tra Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e, indirettamente, Noisy-le-Sec, con un capolinea settentrionale che si sposterà quindi da Mairie des Lilas a Rosny-Bois-Perrier.
Scopri, in breve, le 6 nuove stazioni della linea 11
- Serge Gainsbourg : una seconda stazione della metropolitana a Les Lilas che servirà diverse zone residenziali come la Cité Yuri Gagarin, il quartiere Sentes, gli edifici delle piazze Dunant e Dr Courcoux e la Cité Marcel Cachin
- Place Carnot : anche se il suo nome è ancora provvisorio, questa stazione situata a Romainville, dovrebbe essere la più frequentata di questa estensione, soprattutto grazie al suo collegamento con la futura stazione del tram T1
- Montreuil-Hôpital : questa stazione di Montreuil, ai margini di Noisy-le-Sec, servirà il più grande ospedale del territorio
- La Dhuys : una località molto attesa, ai margini di Montreuil, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois, che aprirà un quartiere, la Cité Boissière, finora molto poco servito
- Coteaux Beauclair : una stazione sopraelevata sulla linea 11! Situata al centro del viadotto, la stazione Côteaux-Beauclair servirà il centro commerciale Domus, il Parc des Guillaumes, ma anche i quartieri di Londeau e Cerisiers che sono rimasti scarsamente collegati alla rete di trasporto pubblico
- Rosny-Bois-Perrier : è il nuovo capolinea orientale della linea 11 e la nascita di un futuro hub multimodale. Infatti, la stazione di Rosny-Bois-Perrier si collegherà con la RER E e la futura linea 15 Est del Grand Paris Express