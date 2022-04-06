Linea 11: un primo treno della metropolitana MP14 inizia i test!

Metropolitane MP14 sulla linea 11: dai test alla messa in servizio

È qui! Il primo treno della metropolitana MP14 è arrivato! Alla fine, è questa attrezzatura che equipaggerà l'intera linea 11, i treni arriveranno gradualmente dalla metà del 2023.

Ma nel frattempo, i lavori continuano e iniziano i test per questo primo treno MP14 che è appena entrato a far parte della nuovissima officina di manutenzione di Rosny-sous-Bois.

Il programma dei test: