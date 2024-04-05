Il tram T3b è arrivato alla Porte Dauphine

Finalmente è arrivato! Dopo quattro anni di lavori, il prolungamento del tram T3b fino a Porte Dauphine è ora in servizio.

Collega l'ex capolinea della Porte d'Asnières - Marguerite Long, nel 17 ° arrondissement di Parigi, al nuovo capolinea di Porte Dauphine, nel 16 ° arrondissement con sette nuove stazioni.

Estensione del T3b: facile accesso all'ovest di Parigi

Buone notizie per i viaggiatori, il T3b rende più facile raggiungere l'ovest di Parigi con molti collegamenti in metropolitana (linee 1, 3 e 3) e RER (compresa la RER C e presto la futura estensione della RER E entro maggio 2024)

T3b: 9 nuovi tram arrivano sulla linea

Per garantire il servizio sulla linea e la sua estensione, 9 nuovi tram confortevoli, efficienti e spaziosi stanno arrivando sul T3b!