Il tram T3b è arrivato alla Porte Dauphine
Finalmente è arrivato! Dopo quattro anni di lavori, il prolungamento del tram T3b fino a Porte Dauphine è ora in servizio.
Collega l'ex capolinea della Porte d'Asnières - Marguerite Long, nel 17 ° arrondissement di Parigi, al nuovo capolinea di Porte Dauphine, nel 16 ° arrondissement con sette nuove stazioni.
Estensione del T3b: facile accesso all'ovest di Parigi
Buone notizie per i viaggiatori, il T3b rende più facile raggiungere l'ovest di Parigi con molti collegamenti in metropolitana (linee 1, 3 e 3) e RER (compresa la RER C e presto la futura estensione della RER E entro maggio 2024)
T3b: 9 nuovi tram arrivano sulla linea
Per garantire il servizio sulla linea e la sua estensione, 9 nuovi tram confortevoli, efficienti e spaziosi stanno arrivando sul T3b!
In cifre: il prolungamento del T3b fino a Porte Dauphine
- 7 nuove fermate tra Portes d'Asnières e Porte Dauphine per servire l'ovest di Parigi (di cui 4 intitolate in memoria di donne famose)
- 3 comuni serviti : Parigi, Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine
- 3,2 km di linea aggiuntiva (per un totale di 17,5 km)
- 54.000 passeggeri al giorno,
- 12 minuti tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine
- Servizio 7/7 dalle 5:00 alle 00:30 (1:30 il venerdì e il sabato sera)
- 1 tram ogni 4 minuti nelle ore di punta (8 nelle ore non di punta)
- Con questa nuova estensione, sarà possibile completare il 75% del tour di Parigi in tram
Lo sapevate? Il tram sta già (quasi) girando intorno a Parigi
Oggi è possibile fare il 75% del giro di Parigi in tram e... Questo è solo l'inizio!
Gli studi di fattibilità tecnica (attraversamento della Senna, Bois de Vincennes) e l'analisi delle esigenze di frequentazione sono attualmente in corso da Île-de-France Mobilités* in modo da poter presto andare completamente in giro!
*nell'ambito del nuovo Contratto di Piano Stato-Regione 2023-2027
Pronto a salire a bordo?
Orari, mappe delle linee, trova tutte le informazioni pratiche appena sotto.