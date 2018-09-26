Prolungamento del tram 3: un'inchiesta pubblica per informarsi ed esprimersi
La continuazione di un progetto strutturante per Parigi e la periferia interna
Il tram 3 collega attualmente il Pont du Garigliano alla Porte de la Chapelle in due sezioni che servono 7 quartieri e molti comuni della periferia interna. Lungo i Boulevards des Maréchaux, questa linea strutturante consente ai viaggiatori intersuburbani di evitare di attraversare Parigi. Utilizzata ogni giorno da non più di 300.000 passeggeri, è una delle linee di tram più trafficate della rete Ile-de-France! A partire dal 24 novembre 2018, una prima estensione di 4,3 km e 8 stazioni sarà messa in servizio tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.
Il percorso del tram 3 intorno alla capitale non si ferma qui e una nuova estensione fino a Porte Dauphine è già in arrivo. In programma, 7 nuove stazioni per 3,2 km di percorso che serviranno sia aree residenziali che quartieri commerciali, offrendo una nuova soluzione di mobilità frequente, regolare e accessibile per residenti e dipendenti del settore.
Porte Maillot, futuro importante snodo dei trasporti nella zona ovest di Parigi
Con l'arrivo del tram 3, il settore Porte Maillot, in rapida evoluzione, diventerà un importante luogo di scambio per l'ovest di Parigi. Nuovi collegamenti saranno offerti agli utenti del tram con l'arrivo della RER E estesa al 2022, che completerà la linea 1 della metropolitana e la RER C. Questa piazza trafficata diventerà un nodo centrale, a pochi minuti dalla Gare Saint-Lazare e La Défense.
Il tram 3 esteso si collegherà anche con la linea 3 della metropolitana a Porte de Champerret e con la linea 2 e la RER C a Porte Dauphine.
Come partecipare all'inchiesta pubblica?
L'inchiesta pubblica condotta da Île-de-France Mobilités sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente è un'opportunità per tutti di conoscere le caratteristiche del progetto, i suoi obiettivi e i suoi benefici. Si propone al pubblico di prendere atto dell'inserimento della tramvia sul territorio e di esprimere il proprio parere. L'obiettivo di quest'ultimo periodo di consultazione prima dei lavori: ascoltare tutte le parti interessate e ottimizzare il progetto per facilitare l'avanzamento del sito.
È possibile partecipare a questa consultazione tramite il modulo messo online per l'occasione o durante riunioni e incontri pubblici. Trova tutte le informazioni pratiche su: http://prolongement-t3-ouest.enquetepublique.net
Vengono organizzati due incontri pubblici:
- 9 ottobre 2018 ore 20 – École de Paris des métiers de la table – 17, rue Jacques Ibert, 75017 Parigi
- 15 ottobre 2018 ore 20 – Municipio del 16° arrondissement – 71, avenue Henri Martin 75016 Parigi
Inoltre, la commissione d'inchiesta assicurerà diverse permanenze sul terreno:
- Municipio del 16 ° arrondissement 71 Avenue Henri Martin, 75016 Parigi
- Mercoledì 26 settembre 2018 dalle 9.00 alle 12.00
- Sabato 6 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 12.00
- Lunedì 15 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 12.00
- Giovedì 25 ottobre 2018 dalle 16:30 alle 19:30
- Mercoledì 31 ottobre 2018 dalle 14 alle 17
- Municipio del 17 ° arrondissement 16-20 Rue des Batignolles, 75017 Parigi
- Sabato 29 settembre 2018 dalle 9.00 alle 12.00
- Giovedì 4 ottobre 2018 dalle 16:30 alle 19:30
- Giovedì 18 ottobre 2018 dalle 16:30 alle 19:30
- Lunedì 22 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 12:00
- Mercoledì 31 ottobre dalle 14 alle 17
- Mercato di Bruix boulevard Amiral Bruix, Parigi 16
- Sabato 13 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 12.00
- Mercato Berthier boulevard de Reims, Parigi 17
- Sabato 20 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 12.00
Il progetto in breve
2 arrondissement attraversati (16 ° e 17 °), al limite di 2 comuni della piccola corona (Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine), 3,2 km di percorso, 12 minuti di tempo di percorrenza tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine, 59.000 passeggeri al giorno previsti sulla sezione. Il costo totale del progetto è di 193 milioni di euro.
In qualità di co-proprietario del progetto, Île-de-France Mobilités gestisce l'esecuzione del progetto. Il finanziamento dell'infrastruttura è fornito dalla Regione Île-de-France, dalla città di Parigi e dallo Stato. Île-de-France Mobilités finanzia il materiale rotabile e i costi operativi.
Il percorso del progetto Tram 3. Porte Dauphine a Porte d'Asnières