Prolungamento del tram 3: un'inchiesta pubblica per informarsi ed esprimersi

La continuazione di un progetto strutturante per Parigi e la periferia interna

Il tram 3 collega attualmente il Pont du Garigliano alla Porte de la Chapelle in due sezioni che servono 7 quartieri e molti comuni della periferia interna. Lungo i Boulevards des Maréchaux, questa linea strutturante consente ai viaggiatori intersuburbani di evitare di attraversare Parigi. Utilizzata ogni giorno da non più di 300.000 passeggeri, è una delle linee di tram più trafficate della rete Ile-de-France! A partire dal 24 novembre 2018, una prima estensione di 4,3 km e 8 stazioni sarà messa in servizio tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.

Il percorso del tram 3 intorno alla capitale non si ferma qui e una nuova estensione fino a Porte Dauphine è già in arrivo. In programma, 7 nuove stazioni per 3,2 km di percorso che serviranno sia aree residenziali che quartieri commerciali, offrendo una nuova soluzione di mobilità frequente, regolare e accessibile per residenti e dipendenti del settore.