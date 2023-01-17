100% nuovi treni Regio 2N sulla linea N
Un treno Regio 2N al binario
Nel 2016, Île-de-France Mobilités ha lanciato il più grande programma di modernizzazione della flotta ferroviaria in Europa in un breve periodo di tempo. All'ordine del giorno: 10 miliardi di euro di investimenti per accelerare il rinnovo e/o il rinnovo di 700 treni.
Tra i nuovi treni: il Francilien (sulle linee H, J, K, L e P), la RER NG che arriverà gradualmente sulle linee RER D ed E e, infine, il Regio 2N (Regional a due livelli), che equipaggia al 100% le linee N e R.
L'ultimo treno Regio 2N arriva sulla linea N
Lanciato per la prima volta sulla linea N nel dicembre 2020 nell'ambito del programma di modernizzazione dei trasporti guidato da Île-de-France Mobilités, il Regio 2N è un treno di nuova generazione che rivoluziona il comfort ferroviario per 132.000 passeggeri giornalieri.
E martedì 17 gennaio 2023, è l'ultimo dei 73 treni ordinati per la linea N che arriva a Gare Montparnasse e rende la linea N, la seconda linea equipaggiata al 100% dal Regio 2N, dopo due anni di schieramento.
In totale, 145 treni sono stati ordinati da Île-de-France Mobilités per la rete Ile-de-France, così distribuiti :
- 72 convogli per la linea R e RER D: 61 convogli sono attualmente in servizio e la consegna degli ultimi 11 è prevista per il 2023/2024,
- e 73 treni attualmente in circolazione sulla linea N.
Un treno Regio 2N alla stazione di Parigi Montparnasse
Il Regio 2N: come trasforma i tuoi viaggi?
Parte dell'ultima generazione di treni che arrivano sulla rete, il Regio 2N è progettato con materiali riciclabili al 95% e le sue attrezzature riflettono l'ambizione di Île-de-France Mobilités in termini di comfort e sicurezza :
- Mobilità più sicura : ogni treno ha 25 telecamere di sorveglianza a bordo, che forniscono una copertura completa dei convogli boa (i treni boa sono treni con un unico vano lungo, aperto per tutta la lunghezza, dove si può circolare liberamente da un'estremità all'altra).
- Treni intelligenti : a bordo dei treni, ogni volta che una persona sale o scende, i sensori di traffico registrano la persona e condividono le informazioni con i passeggeri per aiutarli a navigare all'interno del treno.
- Acquisizione semplificata delle informazioni: i sistemi di informazione dei passeggeri di bordo (SIVE) consentono di conoscere il nome e il numero di fermate, i diversi collegamenti, il tempo di percorrenza aggiornato in base al traffico, e questo, da schermi dinamici e annunci sonori.
Il Regio 2N, un treno pensato per i suoi passeggeri
20% di posti in più, doppi vetri, braccioli, riscaldamento a pavimento in inverno e aria condizionata durante il periodo estivo, più confortevoli e moderni, questi treni a due piani si adattano perfettamente alle esigenze dei diversi passeggeri:
- Lavoratori : trovare prese di corrente, illuminazione omogenea e tablet per mettere giù il computer
- Viaggiatori con disabilità : attrezzature conformi ai più recenti standard europei, adattate a diversi tipi di disabilità (fisiche, mentali, cognitive e sensoriali)
L'arrivo del Regio 2N è stato accompagnato da importanti lavori sulla linea N e da un ammodernamento dei siti di manutenzione e delle officine Transilien. Le nuove strutture sono più efficienti , il che aumenta l'affidabilità del trasporto sulla linea, riduce il numero di guasti e migliora la puntualità dei treni.