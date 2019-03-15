La RER A ha un unico centro di comando

Questa CCUcentralizzerà concretamente la gestione del piano di trasporto, il movimento dei treni o le informazioni ai passeggeri, finora svolte in luoghi separati da SNCF (da Saint-Lazare) e RATP (da Vincennes), e secondo le rispettive aree operative. Operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorerà i tempi di coordinamento e reazione dei 2 operatori in caso di incidente, a vantaggio dell'affidabilità dell'offerta e di un'informazione più qualitativa ai passeggeri.Tutti questi obiettivi contribuiranno amigliorare la puntualità della RER A, fissata al 90% nel 2018, dopo un aumento di quasi 4 punti in un anno (dal 2017). Questo miglioramento dell'esercizio e dell'informazione dei passeggeri dovrebbe avvantaggiare in particolare le diramazioni Poissy e Cergy della RER A e la diramazione Cergy della linea L che utilizzano la stessa infrastruttura.