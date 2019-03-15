La RER A ha un unico centro di comando
Operativo dal 2 marzo, questo centro, promosso da Île-de-France Mobilités, avvicina meglio RATP e SNCF, cooperatori della RER A, al fine di migliorare il funzionamento della linea e l'informazione dei passeggeri.
Questa CCUcentralizzerà concretamente la gestione del piano di trasporto, il movimento dei treni o le informazioni ai passeggeri, finora svolte in luoghi separati da SNCF (da Saint-Lazare) e RATP (da Vincennes), e secondo le rispettive aree operative. Operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, migliorerà i tempi di coordinamento e reazione dei 2 operatori in caso di incidente, a vantaggio dell'affidabilità dell'offerta e di un'informazione più qualitativa ai passeggeri.Tutti questi obiettivi contribuiranno amigliorare la puntualità della RER A, fissata al 90% nel 2018, dopo un aumento di quasi 4 punti in un anno (dal 2017). Questo miglioramento dell'esercizio e dell'informazione dei passeggeri dovrebbe avvantaggiare in particolare le diramazioni Poissy e Cergy della RER A e la diramazione Cergy della linea L che utilizzano la stessa infrastruttura.
Migliorare l'informazione dei passeggeri e il funzionamento della RER A e della linea L sulla sua diramazione Parigi Saint Lazare – Cergy
Per raggiungere questo obiettivo, 4 agenti SNCF Mobilités e SNCF Réseau responsabili del traffico, delle operazioni e di parte delle informazioni ai passeggeri si sono uniti da sabato 2 marzo ai 16 agenti RATP già presenti a Vincennes. Questo sistema sarà completato dopo l'estate, quando tutti gli elementi di segnalazione della filiale di Cergy saranno stati collegati al centro di comando di Vincennes. Quest'ultima fase, prevista per la fine di agosto 2019, completerà la catena di comando CCU e completerà il processo di unificazione della linea. L'integrazione di un controllo controllato a distanza degli impianti di Cergy a più di 40 km da Vincennes è una novità tecnica senza precedenti nell'Île-de-France, che consente alla RER A di avere una CCU ancora più integrata di quella già esistente sulla linea B a Denfert-Rochereau dal 2015.
Una linea modernizzata
Importanti cambiamenti sono già stati messi in atto nell'ambito della modernizzazione della RER A:
- Sono stati impiegati 140 nuovi convogli a 2 piani;
- La ristrutturazione dei 43 MI2N sarà effettuata nel 2019 per migliorare il comfort dei viaggiatori
- Continua il rinnovo dei binari (30 km di binari vengono rinnovati ogni anno)
- Il sistema di pilota automatico, attualmente operativo tra Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay e Fontenay-sous-Bois, sarà esteso a Noisy Champs
- Ulteriori squadre di rilevamento cinofilo sono state dispiegate per accelerare la gestione dei pacchi sospetti
Le cifre chiave della RER A
• Fino a 1,3 milioni di viaggi ogni giorno
• 5 filiali servite (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger e Marne-la-Vallée – Chessy.
• 7 dipartimenti e 41 comuni attraversati
• 46 stazioni
• Più di 108 km di pista
• 635 partenze di treni ogni giorno
• 2.500 persone lavorano sulla RER A (autisti, agenti di regolamentazione, agenti di stazione, ecc.)
• Nuova offerta implementata sulla RER A e sulla linea L / Branche de Cergy dal servizio annuale 2018:
– 90% di puntualità nel 2018, 3,7 punti in più rispetto al 2017;
– 80% sul ramo Cergy, 9,3 punti in più rispetto al 2017.
