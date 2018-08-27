Lavori estivi RER A: la linea si modernizza

Il 2018 segna una tappa importante nei lavori estivi della RER A: dal 2019 al 2021, i lavori non richiederanno più la chiusura totale della linea. Questi lavori saranno effettuati durante le interruzioni parziali del traffico previste nelle ore serali e del fine settimana.

Come promemoria, più di 1.000 agenti sono stati dispiegati sul campo per informare e guidare i viaggiatori durante la chiusura estiva di quest'anno. Al fine di ridurre al minimo l'impatto di questo lavoro sui passeggeri, sono state rafforzate 8 linee e metropolitana, 5 linee di autobus e 2 linee di tram. Infine, è stata istituita anche una navetta tra Charles de Gaulle – Etoile e La Défense.

Puoi visitare il sito web della RATP per saperne di più sui lavori estivi della RER A.