Lavori estivi RER A: la linea si modernizza
Lavorare per una linea più efficiente
In totale, quest'anno sono stati rinnovati oltre 2,2 km di binari. Sono stati inoltre installati 4 nuovi interruttori e 2 sono stati sostituiti. Sul sito, 400 persone si sono alternate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa mobilitazione è necessaria per rafforzare le prestazioni della RER A.
Infatti, il rinnovo dei binari e della massicciata garantisce una migliore affidabilità, una disponibilità ottimale delle infrastrutture e una maggiore sicurezza su una linea con 308 milioni di passeggeri all'anno, rendendola la più trafficata d'Europa.
Il 2018 segna una tappa importante nei lavori estivi della RER A: dal 2019 al 2021, i lavori non richiederanno più la chiusura totale della linea. Questi lavori saranno effettuati durante le interruzioni parziali del traffico previste nelle ore serali e del fine settimana.
Come promemoria, più di 1.000 agenti sono stati dispiegati sul campo per informare e guidare i viaggiatori durante la chiusura estiva di quest'anno. Al fine di ridurre al minimo l'impatto di questo lavoro sui passeggeri, sono state rafforzate 8 linee e metropolitana, 5 linee di autobus e 2 linee di tram. Infine, è stata istituita anche una navetta tra Charles de Gaulle – Etoile e La Défense.
Puoi visitare il sito web della RATP per saperne di più sui lavori estivi della RER A.
Una linea modernizzata
Questo lavoro estivo è solo una parte dei numerosi investimenti effettuati da Île-de-France Mobilités per rendere la RER A più affidabile e più moderna. Dal 2017, diversi cambiamenti hanno permesso di far fronte all'aumento del 20% del numero di passeggeri in 10 anni su questa linea.
Infografica: Île-de-France mobilités, SNCF, RATP investimento per rendere il treno A. Dicembre 2017, implementazione di una nuova offerta. 2018, messa in servizio del pilota automatico dei treni. Dicembre 2018, messa in servizio di un comando unificato SNCF-RATP
Due importanti cambiamenti sono già stati implementati nell'ambito dell'ammodernamento della linea:
- la messa in servizio di treni a due piani, per una maggiore capacità e comfort
- l'implementazione del pilota automatico sulla sezione centrale della linea, per migliorare la velocità e l'affidabilità.
Sono ancora previsti importanti lavori, come la messa in servizio di un comando unificato SNCF-RATP e lo sviluppo di punti di svolta per i treni per promuovere la fluidità del traffico sulla linea.
Inoltre, la ristrutturazione dei 43 convogli MI2N inizierà nel 2020 e sarà completata l'anno successivo, al fine di standardizzare il livello di comfort della linea.
Per saperne di più sugli investimenti effettuati da Île-de-France Mobilités, vai qui.