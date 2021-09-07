RER B, una nuova offerta per una maggiore robustezza
Un nuovo orario per il sud della linea
Questa nuova offerta è il risultato di una consultazione condotta dal 2019 con funzionari eletti e associazioni di passeggeri a sud della linea RER B.
Di fronte a una situazione particolarmente difficile, e in attesa del proseguimento del programma di investimenti infrastrutturali e dell'arrivo di nuovi treni nel 2025, era necessaria un'azione immediata.
Questa nuova offerta è una di queste.
Obiettivi: adattarsi ai cambiamenti delle presenze e migliorare la robustezza
Le modifiche dovrebbero consentire di adeguare l'offerta all'evoluzione della domanda osservata a sud della linea.
Nelle ore di punta, le nuove fermate consentono di distribuire meglio i passeggeri tra le missioni per limitare il sovraccarico di alcuni treni, di adattare il servizio nelle stazioni che hanno visto forti cambiamenti nella loro frequentazione e di omogeneizzare i tempi di attesa tra i treni.
Con questi adeguamenti, la linea diventa più robusta, il che avrà l'effetto di limitare i ritardi dei treni e le misure di controllo del traffico a seguito di piccoli pericoli e incidenti.
La nuova offerta risponde anche al desiderio di un servizio migliore a fine serata, espresso dai viaggiatori e dai loro rappresentanti.
La nuova offerta in dettaglio
Un nuovo servizio nelle ore di punta
Tutti i treni saranno omnibus tra le stazioni di Bourg-la-Reine e Cité Universitaire.
Ciò si traduce in un maggior numero di fermate nelle stazioni di:
- Gentilly e Laplace: 20 treni all'ora contro i 15 precedenti
- Arcueil-Cachan e Bagneux : 20 treni all'ora contro i 10 precedenti
Il servizio sarà potenziato anche nelle stazioni di:
- La Croix de Berny: 15 treni all'ora contro i 10 precedenti
- Palaiseau e la biglietteria: 10 treni all'ora contro i 5 precedenti
Un'estensione del periodo di punta, nella direzione del "contrappunto"
- al mattino, in direzione Parigi-> Sud: servizio di punta fino alle 09:00 invece delle 08:30 precedenti
- la sera, in direzione Sud -> Parigi: servizio di punta dalle 17:40 invece delle 18:10 in precedenza
Alla fine della serata, 10 treni prolungati più a sud: + frequenza, + posti offerti
Ciò si traduce in:
- da Parigi a Massy: un'estensione del servizio non di punta, comprendente 2 treni ogni 15 minuti, fino alle 22:40 invece delle 21:40 precedenti, prima del passaggio agli orari notturni (1 treno ogni 15 minuti)
- a Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 1 treno ogni 15 minuti fino alle 23:50 invece delle 21:50 in precedenza
E nei fine settimana?
Frutto della consultazione e proposta in anteprima a fine agosto 2020, l'implementazione di treni lunghi fino alla fine del servizio il sabato sera e la domenica sera è perpetuata. Questa misura si aggiunge al venerdì sera, che è in vigore da gennaio 2019.
Risultato: + posti offerti per + comfort.