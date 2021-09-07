RER B, una nuova offerta per una maggiore robustezza

Un nuovo orario per il sud della linea

Questa nuova offerta è il risultato di una consultazione condotta dal 2019 con funzionari eletti e associazioni di passeggeri a sud della linea RER B.

Di fronte a una situazione particolarmente difficile, e in attesa del proseguimento del programma di investimenti infrastrutturali e dell'arrivo di nuovi treni nel 2025, era necessaria un'azione immediata.

Questa nuova offerta è una di queste.

Obiettivi: adattarsi ai cambiamenti delle presenze e migliorare la robustezza

Le modifiche dovrebbero consentire di adeguare l'offerta all'evoluzione della domanda osservata a sud della linea.

Nelle ore di punta, le nuove fermate consentono di distribuire meglio i passeggeri tra le missioni per limitare il sovraccarico di alcuni treni, di adattare il servizio nelle stazioni che hanno visto forti cambiamenti nella loro frequentazione e di omogeneizzare i tempi di attesa tra i treni.

Con questi adeguamenti, la linea diventa più robusta, il che avrà l'effetto di limitare i ritardi dei treni e le misure di controllo del traffico a seguito di piccoli pericoli e incidenti.

La nuova offerta risponde anche al desiderio di un servizio migliore a fine serata, espresso dai viaggiatori e dai loro rappresentanti.