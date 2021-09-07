RER B, una nuova offerta per una maggiore robustezza

Un nuovo orario per il sud della linea

Questa nuova offerta è il risultato di una consultazione condotta dal 2019 con funzionari eletti e associazioni di passeggeri a sud della linea RER B.

Di fronte a una situazione particolarmente difficile, e in attesa del proseguimento del programma di investimenti infrastrutturali e dell'arrivo di nuovi treni nel 2025, era necessaria un'azione immediata.

Questa nuova offerta è una di queste.

Obiettivi: adattarsi ai cambiamenti delle presenze e migliorare la robustezza

Le modifiche dovrebbero consentire di adeguare l'offerta all'evoluzione della domanda osservata a sud della linea.

Nelle ore di punta, le nuove fermate consentono di distribuire meglio i passeggeri tra le missioni per limitare il sovraccarico di alcuni treni, di adattare il servizio nelle stazioni che hanno visto forti cambiamenti nella loro frequentazione e di omogeneizzare i tempi di attesa tra i treni.

Con questi adeguamenti, la linea diventa più robusta, il che avrà l'effetto di limitare i ritardi dei treni e le misure di controllo del traffico a seguito di piccoli pericoli e incidenti.

La nuova offerta risponde anche al desiderio di un servizio migliore a fine serata, espresso dai viaggiatori e dai loro rappresentanti.

La nuova offerta in dettaglio

Un nuovo servizio nelle ore di punta

Tutti i treni saranno omnibus tra le stazioni di Bourg-la-Reine e Cité Universitaire.

Ciò si traduce in un maggior numero di fermate nelle stazioni di:

  • Gentilly e Laplace: 20 treni all'ora contro i 15 precedenti
  • Arcueil-Cachan e Bagneux : 20 treni all'ora contro i 10 precedenti

Il servizio sarà potenziato anche nelle stazioni di:

  • La Croix de Berny: 15 treni all'ora contro i 10 precedenti
  • Palaiseau e la biglietteria: 10 treni all'ora contro i 5 precedenti

Un'estensione del periodo di punta, nella direzione del "contrappunto"

  • al mattino, in direzione Parigi-> Sud: servizio di punta fino alle 09:00 invece delle 08:30 precedenti
  • la sera, in direzione Sud -> Parigi: servizio di punta dalle 17:40 invece delle 18:10 in precedenza

Alla fine della serata, 10 treni prolungati più a sud: + frequenza, + posti offerti

Ciò si traduce in:

  • da Parigi a Massy: un'estensione del servizio non di punta, comprendente 2 treni ogni 15 minuti, fino alle 22:40 invece delle 21:40 precedenti, prima del passaggio agli orari notturni (1 treno ogni 15 minuti)
  • a Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 1 treno ogni 15 minuti fino alle 23:50 invece delle 21:50 in precedenza

E nei fine settimana?

Frutto della consultazione e proposta in anteprima a fine agosto 2020, l'implementazione di treni lunghi fino alla fine del servizio il sabato sera e la domenica sera è perpetuata. Questa misura si aggiunge al venerdì sera, che è in vigore da gennaio 2019.

Risultato: + posti offerti per + comfort.