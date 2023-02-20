RER NG: iniziano i primi test sulle linee E e D
Un treno RER NG in prova
Sintesi dell'implementazione della nuova RER sulle linee E e D
Primi test notturni sulla linea E da febbraio
Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, la RER NG inizierà i primi test di banchina sulla linea E. I primi test si svolgeranno su cinque binari della Gare de l'Est per iniziare, e dureranno fino a ottobre 2023. Le prove portuali consentono di verificare:
- Il corretto funzionamento delle telecamere
- Il corretto funzionamento delle lacune attiche per le persone con mobilità ridotta (PRM)
- L'apertura sul lato destro delle porte ai binari e non ai binari
- Il corretto posizionamento dei segnali di stop
I test diurni inizieranno nella primavera del 2023 sulla linea D
Nella primavera del 2023, sarà la volta della linea D ad accogliere i primi treni RER NG per i test di integrazione e la formazione del personale, questa volta durante il giorno. Questi test dureranno nove mesi durante i quali i treni circolerannosulla tratta Parigi <> Combes-la-Ville.
Questi treni RER NG circoleranno in condizioni reali senza passeggeri a bordo nel mezzo dei treni attuali. Per impedire ai passeggeri di salire sui treni, saranno predisposti adesivi apposti sui finestrini e messaggi sonori per informazioni!
Quanti treni RER NG ci sono sulla rete Île-de-France Mobilités?
In totale, saranno ordinati 255 treni RER NG per equipaggiare le linee RER E e D. I treni si dividono in due categorie:
- 130 treni lunghi da 7 carrozze, per la linea D, che sarà equipaggiata anche con 18 convogli Regio 2N.
- e 125 treni più corti (con 6 carrozze) previsti per la linea E
I passeggeri della linea E potranno salire a bordo di un treno per la prima volta nell'ottobre 2023 (previa accettazione da parte delle autorità competenti), dopo un periodo di test e approvazioni, essenziale per la sicurezza di tutti. Per il D, la prima circolazione commerciale sarà alla fine della prima metà del 2024.
Ultimo tratto per la RER NG: vi diciamo tutto!
Febbraio 2023: iniziano i test notturni sulla RER E. Maggio 2023: primi test diurni senza passeggeri a bordo sulla RER D. Ottobre 2023: introduzione graduale per i passeggeri sulla RER E. 2° trimestre 2024: arrivano i primi treni RER NG per i passeggeri sulla RER D. Obiettivo: 255 treni equipaggeranno le linee RER E e RER D.
La RER NG, l'incarnazione del futuro dei trasporti voluto da Île-de-France Mobilités
La RER NG, insieme a Francilien, Regio 2N e MI20, incarna lo sforzo di modernizzazione e l'ambiziosa politica perseguita da Île-de-France Mobilités per evolvere la sua rete verso un maggiore comfort, regolarità e accessibilità.
La RER NG (per la Nuova Generazione) è progettata nel pieno rispetto delle più recenti normative europee sull'accessibilità. Sono stati inoltre progettati per offrire un maggiore comfort a tutti i passeggeri (luce a led naturale per leggere o lavorare, 300 porte USB sul treno per caricare i dispositivi, diverse configurazioni per diverse lunghezze di viaggio, riscaldamento a pavimento e aria condizionata in estate).