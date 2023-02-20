RER NG: iniziano i primi test sulle linee E e D

Quanti treni RER NG ci sono sulla rete Île-de-France Mobilités?

In totale, saranno ordinati 255 treni RER NG per equipaggiare le linee RER E e D. I treni si dividono in due categorie:

130 treni lunghi da 7 carrozze, per la linea D, che sarà equipaggiata anche con 18 convogli Regio 2N.

e 125 treni più corti (con 6 carrozze) previsti per la linea E

I passeggeri della linea E potranno salire a bordo di un treno per la prima volta nell'ottobre 2023 (previa accettazione da parte delle autorità competenti), dopo un periodo di test e approvazioni, essenziale per la sicurezza di tutti. Per il D, la prima circolazione commerciale sarà alla fine della prima metà del 2024.