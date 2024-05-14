Tradivia: l'intelligenza artificiale al servizio dell'informazione ai passeggeri nel trasporto pubblico nella regione Ile-de-France
Quest'estate, l'Île-de-France ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Un evento internazionale durante il quale milioni di spettatori, provenienti da tutto il mondo e che parlano lingue diverse, utilizzeranno i mezzi pubblici per spostarsi e godersi la competizione.
Una situazione eccezionale, durante la quale la buona comunicazione tra i turisti e i 3.300 agenti RATP presenti nelle stazioni e nelle stazioni sarà fondamentale per facilitare i loro spostamenti e migliorare la loro esperienza.
Tradivia, un nuovo strumento di traduzione istantanea per ottimizzare le informazioni sui passeggeri nei trasporti nell'Île-de-France
Per assicurare un buon flusso di informazioni e garantire l'esperienza di milioni di turisti stranieri nel trasporto pubblico, Île-de-France Mobilités ha investito 2 milioni di euro nell'implementazione di Tradivia: un sistema di traduzione istantanea sviluppato da RATP e funzionante grazie all'intelligenza artificiale.
Cos'è Tradivia?
Tradivia (per Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) è un sistema di traduzione automatica. Ciò significa che istantaneamente, lo strumento è in grado di tradurre in 17 lingue :
- un testo in lingua straniera,
- un testo unico in un'altra lingua (una caratteristica interessante in particolare per migliorare l'accessibilità delle informazioni ai viaggiatori con problemi di udito),
- un discorso in una voce in un'altra lingua,
- annunci sonori in caso di situazioni di disturbo o di lavoro. Questa funzione è disponibile solo nelle 6 lingue ufficiali dei Giochi di Parigi 2024: inglese, tedesco, spagnolo, italiano, mandarino e arabo,
- informazioni testuali sugli spazi multimediali digitali e suglischermi informativi della metropolitana e della RER A e B.
Tradivia sarà distribuito a 3.300 agenti su tablet dedicati durante tutto il periodo della competizione e andrà a beneficio, una volta terminati i Giochi di Parigi 2024, dei 50 milioni di turisti annuali che visitano Parigi e la sua regione ogni anno.
Su quali linee sarà disponibile lo strumento Tradivia?
Dopo un primo esperimento sulle linee 1 e 14 della metropolitana e sulla RER B, Tradivia sarà gradualmente implementato su tutte le linee della metropolitana, RER A e B e tram T3a e T3b entro l'inizio dei Giochi di Parigi 2024.
Entro la fine del 2024, anche tutte le linee del tram saranno attrezzate.
Quali lingue possono essere tradotte da Tradivia?
Tradivia consentirà la comunicazione in 17 lingue, tra cui:
- Tedesco
- Inglese (Stati Uniti)
- Inglese (Regno Unito)
- Arabo letterario
- Cinese (mandarino semplificato)
- Coreano
- Spagnolo
- Francese (modalità di accessibilità)
- Hindi
- Italiano
- Giapponese
- Olandese
- Portoghese
- Rumeno
- Russo
- Turco
- Ucraino
Perché Tradivia non è disponibile su tutta la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France?
Oltre ai 3.300 agenti dotati di tablet, è in corso uno studio per installare lo strumento di traduzione sui telefoni professionali di tutti gli altri agenti della rete (autobus, RER, ecc.).
Transport Public Paris 2024, l'applicazione multilingue da scaricare per tutti i tuoi viaggi
Lo sapevate? Un'applicazione dedicata al trasporto pubblico durante i Giochi di Parigi 2024 è d'oro ed è già disponibile per il download su Android e Apple.
L'app Transport Public Paris 2024 è disponibile in inglese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e francese.
A cosa serve l'app Transport Public Paris 2024?
- Ricevi informazioni sul traffico in tempo reale,
- Consultare le mappe di accesso ai vari siti di gara e celebrazione,
- Approfitta di un pianificatore di itinerari che integra le raccomandazioni ufficiali per i tuoi viaggi durante il periodo dei Giochi di Parigi 2024 (questi sono i "Viaggi Parigi 2024" riconoscibili dal loro colore rosa nell'app)
- Acquista il biglietto di trasporto consigliato per gli spettatori, il pass Parigi 2024.