Tradivia: l'intelligenza artificiale al servizio dell'informazione ai passeggeri nel trasporto pubblico nella regione Ile-de-France

Cos'è Tradivia?

Tradivia (per Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) è un sistema di traduzione automatica. Ciò significa che istantaneamente, lo strumento è in grado di tradurre in 17 lingue :

un testo in lingua straniera ,

, un testo unico in un'altra lingua (una caratteristica interessante in particolare per migliorare l'accessibilità delle informazioni ai viaggiatori con problemi di udito),

(una caratteristica interessante in particolare per migliorare l'accessibilità delle informazioni ai viaggiatori con problemi di udito), un discorso in una voce in un'altra lingua ,

, annunci sonori in caso di situazioni di disturbo o di lavoro . Questa funzione è disponibile solo nelle 6 lingue ufficiali dei Giochi di Parigi 2024: inglese, tedesco, spagnolo, italiano, mandarino e arabo,

. Questa funzione è disponibile solo nelle 6 lingue ufficiali dei Giochi di Parigi 2024: inglese, tedesco, spagnolo, italiano, mandarino e arabo, informazioni testuali sugli spazi multimediali digitali e suglischermi informativi della metropolitana e della RER A e B.

Tradivia sarà distribuito a 3.300 agenti su tablet dedicati durante tutto il periodo della competizione e andrà a beneficio, una volta terminati i Giochi di Parigi 2024, dei 50 milioni di turisti annuali che visitano Parigi e la sua regione ogni anno.

Su quali linee sarà disponibile lo strumento Tradivia?

Dopo un primo esperimento sulle linee 1 e 14 della metropolitana e sulla RER B, Tradivia sarà gradualmente implementato su tutte le linee della metropolitana, RER A e B e tram T3a e T3b entro l'inizio dei Giochi di Parigi 2024.

Entro la fine del 2024, anche tutte le linee del tram saranno attrezzate.