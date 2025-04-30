Lavori estivi 2025: investimenti per semplificare gli spostamenti

La RER B si rinnova

Dì addio ai vecchi treni RER B. Sono in corso i lavori per accogliere un treno nuovo di zecca (MI20) entro il 2027. Questo nuovo treno climatizzato sarà dotato di prese USB e renderà i viaggi più piacevoli con il 30% in più di spazio a bordo.

Un'altra buona notizia è che sono in corso lavori per rinnovare i binari. L'obiettivo? Riduci incidenti e interruzioni, che attualmente causano il 15% dei ritardi.

La metropolitana del futuro si prepara ad arrivare sulla linea 10

I treni della metropolitana di nuova generazione arriveranno su 8 linee nell'Île-de-France entro il 2033 (linee 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13). A partire dalla linea 10, alla fine del 2025. Un arrivo atteso, che migliorerà il traffico e il comfort, dopo i lavori di adeguamento di infrastrutture, banchine e binari.