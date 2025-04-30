Lavori estivi 2025: investimenti per semplificare gli spostamenti
Perché lavorare nei trasporti nell'Île-de-France quest'estate?
Cosa hanno in comune una metropolitana ogni 85 secondi sulla linea 14, un treno nuovo di zecca sulla RER E e D e linee che si estendono per collegare l'intera regione? Un passaggio obbligato dalla scatola delle opere.
Nel 2025 sono stati investiti 3,7 miliardi di euro per modernizzare, rigenerare il trasporto pubblico e soddisfare le esigenze del crescente numero di passeggeri nell'Île-de-France.
Opere: una rete modernizzata e affidabile entro il 2030
Per limitare l'impatto dei lavori sulla vita quotidiana dei passeggeri continuando a sviluppare il trasporto pubblico, quest'estate sono previsti lavori, soprattutto di notte, durante i ponti e durante le vacanze scolastiche, per sfruttare questi periodi di minore affluenza.
I 3 obiettivi del lavoro estivo
Alla base di questo lavoro, sono stati definiti tre obiettivi per trasformare significativamente il trasporto pubblico nella regione entro cinque anni:
- Migliorare la puntualità: È rigenerando e modernizzando i binari, i sistemi di segnalamento o i centri di controllo e manutenzione che si migliora efficacemente la puntualità. L'obiettivo? Treni più regolari, un intervallo più breve tra due passaggi e la possibilità di trasportare più persone e più velocemente.
- Ottimizzare il comfort: I lavori consentiranno inoltre di riqualificare le stazioni, le stazioni e i loro dintorni, di adeguare l'infrastruttura per accogliere nuovi treni, metropolitane e tram più moderni e confortevoli in tutta la rete.
- Rafforzare la sicurezza: Ciò include l'ammodernamento e la sostituzione delle infrastrutture obsolete, ma anche la creazione di centri di controllo tecnico più moderni per garantire la manutenzione dei treni, così come i binari.
Riduci al minimo l'impatto del lavoro sui tuoi viaggi
Durante tutto il periodo estivo dei lavori, Île-de-France Mobilités lavora a stretto contatto con RATP e SNCF per coordinare gli interventi e ottimizzare l'implementazione di percorsi alternativi, rinforzi temporanei di linee e autobus sostitutivi, quando nessun percorso alternativo è possibile.
Lavoro estivo, vi teniamo informati in tempo reale
Le informazioni per i passeggeri saranno disponibili presso le stazioni e le stazioni per tenere informati i passeggeri.
Fidati della tua app
Trova tutte le informazioni sul lavoro sull'applicazione Île-de-France Mobilités o su Bonjour RATP e SNCF Connect.
Pianifica i tuoi viaggi come al solito, i percorsi vengono aggiornati in tempo reale in base al lavoro.
Lavori estivi 2025: scopri le novità che trasformeranno i tuoi viaggi
La RER B si rinnova
Dì addio ai vecchi treni RER B. Sono in corso i lavori per accogliere un treno nuovo di zecca (MI20) entro il 2027. Questo nuovo treno climatizzato sarà dotato di prese USB e renderà i viaggi più piacevoli con il 30% in più di spazio a bordo.
Un'altra buona notizia è che sono in corso lavori per rinnovare i binari. L'obiettivo? Riduci incidenti e interruzioni, che attualmente causano il 15% dei ritardi.
La metropolitana del futuro si prepara ad arrivare sulla linea 10
I treni della metropolitana di nuova generazione arriveranno su 8 linee nell'Île-de-France entro il 2033 (linee 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13). A partire dalla linea 10, alla fine del 2025. Un arrivo atteso, che migliorerà il traffico e il comfort, dopo i lavori di adeguamento di infrastrutture, banchine e binari.
La RER C modernizza il suo segnalamento
Sulla linea C, il 40% degli incidenti è dovuto all'invecchiamento dei sistemi di segnalamento. Quest'estate si lavorerà per aggiornare questi sistemi, migliorare il traffico e aumentare la frequenza tra i treni nelle ore di punta.
Linee 15, 16, 17, 18: una rete metropolitana destinata a raddoppiare entro 5 anni
Sono in corso lavori per preparare l'interconnessione delle future linee metropolitane 15, 16, 17 e 18 con la rete esistente (l'80 % delle stazioni sarà collegato alla rete esistente di metropolitana, RER, Transilien e tram). Linee che formeranno una vera e propria circonvallazione automatica per circolare da un sobborgo all'altro senza passare per Parigi.
Quest'estate si svolgeranno lavori, in particolare tra Issy-les-Moulineaux e Arcueil, per offrire collegamenti fluidi non appena la linea 15 sud aprirà alla fine del 2026.