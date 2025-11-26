Grandi lavori nel 2026 per una rete più moderna e confortevole
Perché lavorare nei trasporti nel 2026?
- Modernizzare infrastrutture a volte secolari
- Prepararsi all'arrivo di nuovi treni e metropolitane (MF19, MI20, RER NG)
- Rendi la rete più affidabile per ridurre interruzioni e ritardi
- Anticipare l'arrivo di nuove linee della metropolitana (15, 16, 17 e 18)
- Migliora l'affidabilità, la sicurezza e il comfort
Lo sapevate?
3,8 miliardi di euro saranno investiti nel 2026 per rigenerare e modernizzare la rete Ile-de-France!
Quali linee saranno maggiormente impattate dalle grandi opere nel 2026?
In metropolitana
- Linee 8 e 13 : adeguamento dell'infrastruttura per l'arrivo della nuova metropolitana (MF19)
- Linee 4 e 12 : ulteriore modernizzazione e automazione
- Linea 13 : Lavori preparatori per la sua automazione
Impatto sulle linee in questione?
Stazioni chiuse, tagli serali e nei fine settimana o riduzione della frequenza.
Sulla RER
- Ammodernamento delle linee B, D ed E per accogliere i nuovi treni RER NG e MI20
- RER B e D : Prepararsi all'arrivo del sistema NExTEO (uno strumento di pilota automatico) per migliorare le prestazioni e l'efficienza sulle linee
- RER C : Lavori di ammodernamento e rinnovamento
Impatto sulle linee in questione?
Chiusura di alcune stazioni, chiusura di sezioni o interruzione del traffico.
Sulle linee ferroviarie
- Linea H : sostituzione del ponte ferroviario Gavignot con infrastrutture obsolete
- Linea P: modernizzazione illuminata per migliorare la puntualità
Impatto sulle linee in questione?
Interruzione del traffico durante le settimane di lavoro.
Primavera-estate 2026: grandi chiusure da anticipare
Compagni sul sito del cavo C1, stazione Limeil-Brévannes
Restate sintonizzati: ulteriori informazioni saranno fornite ai viaggiatori nella primavera del 2026
L'estate del 2026 concentrerà la strutturazione dei progetti, che comporterà interruzioni che vanno da 2 a 6 settimane su alcune linee.
Informazioni dettagliate su interruzioni, deviazioni, autobus sostitutivi e percorsi da promuovere saranno condivise nella primavera del 2026 attraverso : i vari conti di linea, gli operatori e sulle reti di Île-de-France Mobilités.
Anticipa i tuoi viaggi
Se durante il lavoro verranno proposte soluzioni alternative, anticipa i tuoi viaggi estivi: date di vacanza, telelavoro, alternative di trasporto...
L'applicazione Île-de-France Mobilités
Su base giornaliera, controlla lo stato del traffico in tempo reale e calcola i tuoi percorsi in base al lavoro con l'applicazione.