Grandi lavori nel 2026 per una rete più moderna e confortevole

Restate sintonizzati: ulteriori informazioni saranno fornite ai viaggiatori nella primavera del 2026

L'estate del 2026 concentrerà la strutturazione dei progetti, che comporterà interruzioni che vanno da 2 a 6 settimane su alcune linee.

Informazioni dettagliate su interruzioni, deviazioni, autobus sostitutivi e percorsi da promuovere saranno condivise nella primavera del 2026 attraverso : i vari conti di linea, gli operatori e sulle reti di Île-de-France Mobilités.

Anticipa i tuoi viaggi

Se durante il lavoro verranno proposte soluzioni alternative, anticipa i tuoi viaggi estivi: date di vacanza, telelavoro, alternative di trasporto...

L'applicazione Île-de-France Mobilités

Su base giornaliera, controlla lo stato del traffico in tempo reale e calcola i tuoi percorsi in base al lavoro con l'applicazione.