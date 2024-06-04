La nuova linea tranviaria T1 si prepara alla messa in servizio
L'arrivo della nuova linea tranviaria T1 si avvicina! Questo tram moderno e accessibile al 100% sostituirà gradualmente i vecchi treni della più antica linea tranviaria dell'Île-de-France entro la fine del 2024.
Novità per il T1, che dal 1992 collega Asnières-sur-Seine (92) alla stazione di Noisy-le-Sec (93).
È tempo di test dinamici per il TW20 nell'Île-de-France
Potresti aver votato per scegliere il suo design nel 2022? O visto il convoglio dei primi treni arrivare nell'Île-de-France all'inizio dei test statici, lo scorso marzo?
Da giugno 2024, il nuovo tram della linea T1 ha iniziato i suoi test dinamici: l'opportunità di testare il veicolo in condizioni di traffico reali sulla rete Ile-de-France, prima della sua messa in servizio.
Su quale linea si svolgono i test dinamici del TW20?
I test dinamici del TW20 si svolgono sul percorso della linea T1, così come sulla linea T8, che serve Seine-Saint-Denis, da Épinay-Orgemont a Saint-Denis.
Qual è il prossimo passo prima che il TW20 entri in servizio?
Una volta completati i test dinamici, prestazionali e di compatibilità con le infrastrutture di rete, resta da completare la formazione degli agenti alla guida della nuova tramvia, l'ultimo passo prima dell'apertura delle porte ai passeggeri, alla fine del 2024!
Cifre chiave del nuovo tram TW20
- 100% accessibile grazie a 6 doppie porte larghe 1,30 metri, spazi riservati e pulsanti di chiamata (testa e coda del veicolo) che consentono di dispiegare una rampa per riempire lo spazio tra il tram e la piattaforma
- 20 schermi informativi per i passeggeri in ogni treno, con informazioni audio e visive aggiornate in tempo reale
- 32 prese USB da collegare durante il viaggio
- 95% materiali riciclabili
- +15% di capienza rispetto alla tramvia attualmente in circolazione
- 100% climatizzato per piacevoli spostamenti, anche in estate
- Un treno che può essere recuperato al 99%
Un nuovo design, per un tram più attento alle esigenze dei passeggeri
Il design, già, cos'è? Questa è la forma che scegliamo di dare a un oggetto (un tram per esempio) in modo che soddisfi al meglio la sua funzione (trasportarti comodamente su base giornaliera).
E per compiere questa missione, dobbiamo porci (molte) domande. Quali colori e materiali scegliere per mantenere i sedili comodi e in buone condizioni il più a lungo possibile? Come progettare gli spazi per facilitare gli spostamenti di tutti? Dove posizionare e quale forma dare agli schermi in modo che tutti i passeggeri abbiano accesso alle informazioni?
Per capire meglio, ecco alcuni esempi del legame tra il design e l'uso del trasporto a bordo del TW20:
- Ogni sedile ha il suo colore : a bordo, tutti i sedili sono rivestiti in blu scuro, azzurro e verde, tranne... quelli riservati alle persone con mobilità ridotta e alle persone in sedia a rotelle, che sono rossi, da individuare in un batter d'occhio
- Una storia di luce : la firma della luce è fondamentale. Sensazione di sicurezza al calar della notte, informazioni visive sull'apertura e la chiusura delle porte e sulla discesa del veicolo per ipovedenti e non udenti, impressione di spazio anche nei periodi di punta grazie alle grandi finestre: ogni dettaglio è stato pensato.