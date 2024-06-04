La nuova linea tranviaria T1 si prepara alla messa in servizio

Un nuovo design, per un tram più attento alle esigenze dei passeggeri

Il design, già, cos'è? Questa è la forma che scegliamo di dare a un oggetto (un tram per esempio) in modo che soddisfi al meglio la sua funzione (trasportarti comodamente su base giornaliera).

E per compiere questa missione, dobbiamo porci (molte) domande. Quali colori e materiali scegliere per mantenere i sedili comodi e in buone condizioni il più a lungo possibile? Come progettare gli spazi per facilitare gli spostamenti di tutti? Dove posizionare e quale forma dare agli schermi in modo che tutti i passeggeri abbiano accesso alle informazioni?

Per capire meglio, ecco alcuni esempi del legame tra il design e l'uso del trasporto a bordo del TW20: