Ciclismo nell'Île-de-France: nuovi ausili e parcheggi

Nel febbraio 2020, Île-de-France Mobilités ha votato il Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni (SDSV). Un piano generale che porta l'ambizione del massiccio sviluppo della bicicletta nell'Île-de-France e quella di dotare tutte le stazioni esistenti di 100.000 posti auto in accesso gratuito o in parcheggi sicuri, entro il 2030.

Al Consiglio di amministrazione di dicembre 2020, Île-de-France Mobilités ha votato per estendere la SDSV, con un aumento del numero di posti da 100.000 a 140.000 per tenere conto delle esigenze delle nuove stazioni della metropolitana (15, 16, 17, 18)!

Alla fine di marzo 2024, la rete era già dotata di circa 14.500 posti finanziati da Île-de-France Mobilités in circa 240 stazioni e stazioni. Più di 21.000 posti aggiuntivi sono finanziati o in costruzione e saranno presto aperti.

Quali saranno le prossime stazioni attrezzate?

Al Consiglio di amministrazione del 3 aprile 2024 di Île-de-France Mobilités, è stato votato il finanziamento di 1861 posti aggiuntivi in nove nuove stazioni.

Quali stazioni sono interessate?

Corbeil-Essonnes (91) sulla linea D,

Savigny Le Temple Nandy (77) sulla linea D,

Brunoy (91) sulla linea D,

Choisy le roi (94) sulla linea C,

Saint-Michel-sur-Orge (91) sulla linea C,

Vanves-Malakoff (92) sulla linea N,

Montreuil (78) sulla linea L,

Écouen-Ézanville (95) sulla linea H,

Persles-Courcelles (95) sulla linea H,

Créteil l'Echat (94) sulla linea 8 della metropolitana,

Municipio di Ivry (94) sulla linea 7 della metropolitana,

Serge Gainsbourg (93) sul prolungamento della linea 11 della metropolitana.

Anche le stazioni ferroviarie parigine sono attrezzate

Dopo l'installazione di 400 posti auto alla Gare de Lyon nel 2023, sarà presto la volta delle Gare du Nord, Saint-Lazare, de l'Est e Montparnasse per accogliere nuovi parcheggi per biciclette.

Nel 2024 saranno commissionati: