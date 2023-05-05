Ciclismo nell'Île-de-France: nuovi ausili e parcheggi
Da diversi anni , Île-de-France Mobilités investe finanziariamente nella bicicletta e nella mobilità attiva nella regione dell'Île-de-France.
Aiuti all'acquisto, rete di piste ciclabili regionali (scopri il VIF / Vélo Île-de-France), noleggio Véligo e parcheggi per biciclette il più vicino possibile alle stazioni ... L'ambizione è chiara: promuovere modalità di trasporto più responsabili e l'intermodalità (il fatto di utilizzare diversi modi di trasporto sullo stesso percorso) rendendo la vita più facile ai residenti dell'Ile-de-France con servizi adatti alla loro vita quotidiana.
E il 3 aprile 2024, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilitésconsolida queste iniziative con nuovi parcheggi per biciclette alla stazione e prezzi più interessanti per gli abbonamenti giornalieri. Spiegazioni!
Aiuti all'acquisto di biciclette
Dal 2020, Île-de-France Mobilités offre ai residenti dell'Ile-de-France un aiuto per l'acquisto di biciclette che, dalla sua creazione, ha permesso l'assegnazione di quasi 275.000 sovvenzioni!
I vari ausili per l'acquisto di biciclette
Gli aiuti* per l'acquisto di biciclette per privati sono ora 5:
- Fino a 400 € per l'acquisto di una bici elettrica, una cargo bike non elettrica, una bici pieghevole
- Fino a 600 € per l'acquisto di una cargo bike elettrica
- Fino a 200 € per l'acquisto di un kit di elettrificazione installato da un professionista
- Fino a 1200 € per l'acquisto di una bici adattata
- Per i ragazzi dai 15 ai 25 anni: fino a 100 € per l'acquisto di una bici meccanica
Da settembre 2023, le biciclette possono essere acquistate nuove o ricondizionate. L'aiuto di Île-de-France Mobilités può essere combinato con l'aiuto di altre autorità locali.
Da gennaio 2024, un nuovo aiuto aiuta i professionisti che desiderano noleggiare biciclette: 150 euro all'anno / bicicletta per le aziende nella regione di Parigi con - 50 dipendenti per il noleggio di biciclette (massimo 5 biciclette per azienda.
*aiuto limitato al 50% del costo totale per richiedente
140.000 posti auto per biciclette entro il 2030
Nel febbraio 2020, Île-de-France Mobilités ha votato il Master Plan per il parcheggio delle biciclette nelle stazioni (SDSV). Un piano generale che porta l'ambizione del massiccio sviluppo della bicicletta nell'Île-de-France e quella di dotare tutte le stazioni esistenti di 100.000 posti auto in accesso gratuito o in parcheggi sicuri, entro il 2030.
Al Consiglio di amministrazione di dicembre 2020, Île-de-France Mobilités ha votato per estendere la SDSV, con un aumento del numero di posti da 100.000 a 140.000 per tenere conto delle esigenze delle nuove stazioni della metropolitana (15, 16, 17, 18)!
Alla fine di marzo 2024, la rete era già dotata di circa 14.500 posti finanziati da Île-de-France Mobilités in circa 240 stazioni e stazioni. Più di 21.000 posti aggiuntivi sono finanziati o in costruzione e saranno presto aperti.
Quali saranno le prossime stazioni attrezzate?
Al Consiglio di amministrazione del 3 aprile 2024 di Île-de-France Mobilités, è stato votato il finanziamento di 1861 posti aggiuntivi in nove nuove stazioni.
Quali stazioni sono interessate?
- Corbeil-Essonnes (91) sulla linea D,
- Savigny Le Temple Nandy (77) sulla linea D,
- Brunoy (91) sulla linea D,
- Choisy le roi (94) sulla linea C,
- Saint-Michel-sur-Orge (91) sulla linea C,
- Vanves-Malakoff (92) sulla linea N,
- Montreuil (78) sulla linea L,
- Écouen-Ézanville (95) sulla linea H,
- Persles-Courcelles (95) sulla linea H,
- Créteil l'Echat (94) sulla linea 8 della metropolitana,
- Municipio di Ivry (94) sulla linea 7 della metropolitana,
- Serge Gainsbourg (93) sul prolungamento della linea 11 della metropolitana.
Anche le stazioni ferroviarie parigine sono attrezzate
Dopo l'installazione di 400 posti auto alla Gare de Lyon nel 2023, sarà presto la volta delle Gare du Nord, Saint-Lazare, de l'Est e Montparnasse per accogliere nuovi parcheggi per biciclette.
Nel 2024 saranno commissionati:
- Un grande armadietto di 1.186 posti, con accoglienza e servizi umanizzati, alla Gare du Nord,
- Un armadietto di 360 posti auto e 122 posti auto con accesso gratuito alla stazione di Saint-Lazare,
- 500 posti ad accesso libero alla Gare Montparnasse.
- 300 posti ad accesso libero alla Gare de l'Est, intorno all'armadietto esistente
Parcheggio biciclette: una nuova tariffa giornaliera
Un'altra buona notizia votata dal Consiglio di amministrazione il 3 aprile 2023: la modifica della tariffa giornaliera per i parcheggi per biciclette chiusi Île-de-France Mobilités (armadietti).
Se tutti gli abbonati Navigo Annual, Senior, Student e imagine R hanno accesso gratuito ai parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités con il loro pass, gli altri utenti avranno presto accesso a una nuova tariffa più vantaggiosa di:
- 2 euro/giorno (invece di 4 euro)
Le tariffe mensili e annuali rimangono le stesse:
- 10 euro/mese
- 30 euro/anno
Véligo Location, il servizio di noleggio di Île-de-France Mobilités
Il ciclismo nell'Île-de-France continua a prosperare con cifre sempre più incoraggianti! Dal 2019 sono stati accumulati quasi 100.000 abbonamenti a Véligo Location, il servizio di noleggio biciclette di Île-de-France Mobilités. Una flotta di 20.000 biciclette elettriche e 1.000 cargo bike è disponibile per il noleggio per i residenti dell'Ile-de-France. Queste cifre riflettono la visione della mobilità di domani difesa da Île-de-France Mobilités.