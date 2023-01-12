È possibile richiedere un rimborso a causa di ritardi, scioperi o qualsiasi altro incidente grave ed evento eccezionale che si svolge sulla rete Ile-de-France ed è oggetto di una campagna di rimborso attiva.

Per vedere tutte le campagne e le operazioni in corso, visita il portale unico di compensazione.

Se non è in corso alcuna campagna di compensazione, o viene indicato che una transazione è chiusa, non è più possibile richiedere un rimborso.

Attenzione: questo spazio non elabora richieste di rimborso specifiche e individuali come il rimborso del pacchetto da parte dei dipartimenti (Imagine R o Senior), biglietti smagnetizzati, ecc.