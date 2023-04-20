Posso combinare il rimborso relativo alla qualità del servizio e quello relativo alla puntualità 2022?
⚠ Queste campagne di rimborso sono ormai terminate: non è più possibile presentare nuove domande.
Due campagne di rimborso sono disponibili nell'area di compensazione per i clienti Navigo dal 14 marzo al 20 aprile 2023 (incluso):
- uno riguarda la qualità del servizio di trasporto pubblico tra settembre e dicembre 2022 : puoi essere rimborsato per mezzo mese di un pass Navigo,
- l'altro è legato alla puntualità dei treni e della RER nell'anno 2022 : puoi essere rimborsato fino a 1 mese di pacchetto Navigo a seconda dell'operazione e del numero di pagamenti mensili del pacchetto trattenuti nei mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80%.
Queste due campagne di rimborso possono essere combinate. Consulta i criteri di idoneità per ciascuna di queste campagne sullo spazio di compensazione per i clienti Navigo. Se sei idoneo per entrambi, dovrai presentare due domande separate. Se le tue domande vengono accettate, riceverai due trasferimenti separati.