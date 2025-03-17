Per i pacchetti Navigo Annual, Senior, Navigo imagine R in addebito mensile, l'indirizzo di casa è nel database clienti (raccolto al momento della sottoscrizione del pacchetto o aggiornato dal cliente); allo stesso modo, per i pacchetti Navigo Month, Solidarity Transport on Navigo Custom Pass e Navigo Annual pagati in contanti, l'indirizzo di casa è nel database clienti (ritirato al momento della produzione del pass o aggiornato dal cliente), quindi non è necessaria alcuna prova di indirizzo.

Tuttavia, se il tuo indirizzo di casa attuale è diverso da quello del periodo interessato, dovrai fornire la prova dell'indirizzo di casa

Se hai diritto a una transazione di rimborso biglietto del tuo posto di lavoro, devi fornire la prova del luogo di lavoro / studio da fornire se non risiedi nell'area di compensazione.

Prova di indirizzo, documenti accettati:

bolletta telefonica - compreso il telefono cellulare

bolletta dell'elettricità o del gas

Ricevuta di affitto - da un'organizzazione sociale o agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà

bolletta dell'acqua

Avviso di accertamento o certificato di non imposizione

Prova dell'imposta sulla casa

Certificato o fattura di assicurazione abitativa

Per le persone che soggiornano presso una terza parte : verrà richiesta una prova di indirizzo con un certificato di alloggio.

Prova del luogo di lavoro o di studio, documenti accettati: