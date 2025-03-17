Quali documenti giustificativi dovrebbero essere forniti e in quali casi?
In ogni caso, non è necessario fornire la prova di acquisto:
- La cronologia degli acquisti di Navigo o i prezzi di trasporto di solidarietà del mese su pass personalizzato Navigo o smartphone, Navigo annuale, Senior e imagine R sono nella base clienti.
- La cronologia degli acquisti di Navigo Month su Navigo Discovery Pass è nel database degli acquisti senza dati dei clienti associati. Gli acquisti si trovano dall'identificatore Ile-de-France Mobilités Connect associato a un numero Navigo.
Gli altri documenti giustificativi che possono essere richiesti dipendono dalla tua situazione.
Se hai acquistato il pass Navigo personalizzato :
Per i pacchetti Navigo Annual, Senior, Navigo imagine R in addebito mensile, l'indirizzo di casa è nel database clienti (raccolto al momento della sottoscrizione del pacchetto o aggiornato dal cliente); allo stesso modo, per i pacchetti Navigo Month, Solidarity Transport on Navigo Custom Pass e Navigo Annual pagati in contanti, l'indirizzo di casa è nel database clienti (ritirato al momento della produzione del pass o aggiornato dal cliente), quindi non è necessaria alcuna prova di indirizzo.
Tuttavia, se il tuo indirizzo di casa attuale è diverso da quello del periodo interessato, dovrai fornire la prova dell'indirizzo di casa
Se hai diritto a una transazione di rimborso biglietto del tuo posto di lavoro, devi fornire la prova del luogo di lavoro / studio da fornire se non risiedi nell'area di compensazione.
Prova di indirizzo, documenti accettati:
- bolletta telefonica - compreso il telefono cellulare
- bolletta dell'elettricità o del gas
- Ricevuta di affitto - da un'organizzazione sociale o agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà
- bolletta dell'acqua
- Avviso di accertamento o certificato di non imposizione
- Prova dell'imposta sulla casa
- Certificato o fattura di assicurazione abitativa
- Per le persone che soggiornano presso una terza parte : verrà richiesta una prova di indirizzo con un certificato di alloggio.
Prova del luogo di lavoro o di studio, documenti accettati:
- Certificato del datore di lavoro firmato e timbrato
- Certificato di istruzione o istruzione
- KBIS o certificato di pagamento URSSAF per lavoratori autonomi, lavoratori autonomi o liberi professionisti
Se hai acquistato il pass Navigo Discovery :
- Prova del biglietto di trasporto per i Navigo Discovery Pass: una copia dei due elementi che compongono il Navigo Discovery Pass (la carta nominativa e la carta con il numero)
- Prova dell'indirizzo nell'area di compensazione
oppure,
- Prova del luogo di lavoro/studio da fornire se non si risiede nell'area di compensazione
Se il tuo piano è in un'app mobile:
- Prova dell'indirizzo nell'area di compensazione
oppure,
- Prova del luogo di lavoro/studio da fornire se non si risiede nell'area di compensazione
