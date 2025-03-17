Quando e come verrò rimborsato?
Il rimborso viene effettuato al massimo tre settimane dopo la convalida della richiesta da parte di Île-de-France Mobilités. Questo periodo può essere più lungo se è necessario verificare i documenti giustificativi.
Come riceverò il mio rimborso?
I rimborsi vengono effettuati solo tramite bonifico bancario, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto dei pacchetti Navigo.
- Se i tuoi dati bancari sono registrati nel tuo spazio personale per gli addebiti diretti, il trasferimento verrà effettuato su questo conto. Se sei il pagatore dei pacchetti, sarai in grado di modificare queste informazioni al momento della richiesta. In caso contrario, il rimborso verrà versato sul conto del pagatore al momento della richiesta.
- Se hai pagato i tuoi pacchetti con carta di credito o contanti, potrai inserire i tuoi dati bancari quando richiedi un rimborso.
Come faccio a sapere se sono stato rimborsato?
Una volta inviata la domanda, riceverai un'e-mail di conferma se è convalidata. Una seconda e-mail ti verrà inviata quando il trasferimento è stato effettuato.
Il rimborso può richiedere da 3 a 4 giorni prima di apparire sul tuo conto bancario, con "Comutitres S.A.S." come emittente.
Per visualizzare la cronologia dei reclami e monitorarne lo stato, visita la pagina di monitoraggio dei sinistri.