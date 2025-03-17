Sulla piattaforma di rimborso, in quale caso devo selezionare l'opzione "Piano smartphone"?
Quando richiedi un rimborso sulla piattaforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, nel passaggio "Per quale account vuoi richiedere un rimborso?", seleziona l'opzione "Piano smartphone" se ti trovi in una delle seguenti due situazioni:
Utilizzi il tuo smartphone come supporto per il tuo pacchetto Navigo
Quando si effettua una richiesta di rimborso sulla piattaforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, nella fase " Per quale account si desidera richiedere un rimborso? ", selezionare l'opzione " Piano smartphone " solo se il telefono viene utilizzato come supporto per il pacchetto Navigo, ovvero se si convalida direttamente con lo smartphone sui mezzi pubblici.
Il numero da inserire si trova nella tua applicazione Île-de-France Mobilités, nella sezione "Contattaci", accessibile dal menu in basso a destra.
Casi particolari:
- Se il tuo smartphone viene utilizzato per ricaricare un pass Navigo personalizzato : seleziona "Pacchetto Navigo Pass personalizzato" e scegli il nome della persona interessata dalla richiesta di rimborso.
- Se il tuo smartphone viene utilizzato per ricaricare un Navigo Discovery Pass : seleziona "Discovery Pass Package" e inserisci il numero scritto accanto al chip elettronico, senza la lettera (vedi il riquadro rosso nell'immagine qui sotto).