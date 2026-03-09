Se hai diritto a più operazioni di rimborso relative alla puntualità, puoi ricevere un solo rimborso. Devi quindi scegliere l'asse che prendi più frequentemente, sia per il tuo pendolarismo che per il tuo tragitto casa-lavoro.

Se il tuo luogo di residenza e il tuo luogo di lavoro o di studio sono collegati a diversi assi che danno diritto a un rimborso, non sarai in grado di cumulare le richieste. Una volta accettata la tua prima domanda, non sarà più possibile inviarne un'altra per lo stesso utente.