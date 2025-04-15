Nei contratti con Transilien SNCF Voyageurs e RATP (le società che gestiscono l'esercizio, i lavori e la manutenzione sulle linee della rete di trasporto nell'Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, vengono applicate sanzioni pecuniarie agli operatori.

E poiché i primi ad essere colpiti dalla puntualità sono i viaggiatori, Île-de-France Mobilités si impegna a rimborsare i residenti dell'Ile-de-France quando la puntualità di un asse è inferiore all'80% per almeno tre mesi.

Per la puntualità dell'anno 2024, sono interessati tre assi della RER B e due della RER C. È inclusa anche la linea tram-treno T12, che ha incontrato difficoltà durante la sua messa in servizio. Scopri i dettagli sull'area di compensazione per i clienti Navigo.

Tutte le domande devono essere presentate sulla piattaforma online Île-de-France Mobilités tra il 18 marzo 2025 e il 15 aprile 2025 (incluso). Dovrai accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect per inviare la tua domanda.