Rimborso puntuale 2024: come funziona?
Questa campagna di rimborso è ormai chiusa: non è più possibile presentare nuove domande.
Se hai già effettuato una richiesta, puoi monitorare l'elaborazione dalla pagina di monitoraggio dei rimborsi.
Nei contratti con Transilien SNCF Voyageurs e RATP (le società che gestiscono l'esercizio, i lavori e la manutenzione sulle linee della rete di trasporto nell'Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, vengono applicate sanzioni pecuniarie agli operatori.
E poiché i primi ad essere colpiti dalla puntualità sono i viaggiatori, Île-de-France Mobilités si impegna a rimborsare i residenti dell'Ile-de-France quando la puntualità di un asse è inferiore all'80% per almeno tre mesi.
Per la puntualità dell'anno 2024, sono interessati tre assi della RER B e due della RER C. È inclusa anche la linea tram-treno T12, che ha incontrato difficoltà durante la sua messa in servizio. Scopri i dettagli sull'area di compensazione per i clienti Navigo.
Tutte le domande devono essere presentate sulla piattaforma online Île-de-France Mobilités tra il 18 marzo 2025 e il 15 aprile 2025 (incluso). Dovrai accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect per inviare la tua domanda.
Come viene definita la puntualità di un asse?
La percentuale di puntualità rappresenta il tasso di clienti che arrivano in orario. Pertanto, se durante un mese il 20% dei passeggeri ha subito un ritardo di 5 minuti o più rispetto all'orario teorico di arrivo del treno o della RER, la puntualità di questo asse per quel mese sarà dell'80%.
Un rimborso scatta quando un asse ha registrato almeno tre mesi di puntualità inferiore all'80% rispetto all'anno precedente.
Trova il bollettino di puntualità di tutti gli assi ferroviari e RER nel 2024 sulla pagina dedicata del sito web di Île-de-France Mobilités.
Quali pacchetti Navigo sono idonei?
Per beneficiare di un rimborso, è necessario aver detenuto almeno 3 rate mensili del pacchetto Navigo, tra quelle elencate di seguito, durante i mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% per l'asse interessato dall'operazione :
- Navigo Annual (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5), compresi i prezzi Senior
- Navigo Month (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5), inclusi Discovery Pass e Smartphone
- Navigo Monthly Sconti 50% e Pacchetti Solidarietà 75% (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- immagina R Student e immagina R School
Gli altri tipi di pacchetti o biglietti unitari elencati di seguito non sono idonei e non sono idonei per un rimborso.
✗ Biglietti metro-treno-RER
✗ Biglietti Bus-Tram
✗ Biglietti T+
✗ Biglietti Origine - Destinazione
✗ Pacchetti brevi (Mobilis, Navigo Day, Youth Weekend Tickets / Youth Weekend Packages, Paris Visite),
✗ Navigo Liberté+
✗ Pacchetto ametista
✗ immagina R Junior
✗ Solidarietà gratuita e altri prodotti gratuiti
✗ Navigo Week, Navigo Solidarity 75% settimana e 50% settimana di sconto.
Quali importi possono essere rimborsati?
L'importo del rimborso varia a seconda del livello di puntualità dell'asse interessato e del numero di pagamenti mensili del pacchetto Navigo trattenuti nei mesi in cui la puntualità è stata insoddisfacente.
- Per un asse con 3-5 mesi di puntualità inferiore all'80%:
- Se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto Navigo nei mesi con una puntualità inferiore all'80%, puoi ottenere un rimborso di un importo corrispondente a mezzo mese di pacchetto.
- Per un asse con 6-9 mesi di puntualità inferiore all'80%:
- Se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto Navigo nei mesi con una puntualità inferiore all'80%, puoi ottenere un rimborso di un importo corrispondente a mezzo mese di pacchetto.
- Se hai detenuto tra 6 e 9 pagamenti mensili del pacchetto Navigo nei mesi con una puntualità inferiore all'80%, puoi ottenere un rimborso di un importo corrispondente a un mese di pacchetto.
- Per un asse con 10 mesi o più di puntualità inferiore all'80%:
- Se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto Navigo nei mesi con una puntualità inferiore all'80%, puoi ottenere un rimborso di un importo corrispondente a mezzo mese di pacchetto.
- Se hai detenuto tra 6 e 9 pagamenti mensili del pacchetto Navigo nei mesi con una puntualità inferiore all'80%, puoi ottenere un rimborso di un importo corrispondente a un mese di pacchetto.
- Se hai detenuto 10 o più pagamenti mensili del pacchetto Navigo nei mesi con una puntualità inferiore all'80%, puoi ottenere un rimborso di un importo corrispondente a un mese e mezzo di pacchetto
Il rimborso si basa sull'ultimo pacchetto detenuto nell'ultimo mese che mostra una puntualità insoddisfacente.
In considerazione dei numerosi scenari esistenti, non è possibile visualizzare in anticipo l'importo esatto che potrebbe essere rimborsato. L'applicazione online recupera la cronologia degli acquisti. Verrà quindi effettuato un calcolo su questa base e l'importo del rimborso ti verrà comunicato alla fine del corso.
Luogo di residenza, lavoro o studio:
Per beneficiare di un rimborso, devi aver vissuto, lavorato o studiato in un comune collegato a un asse che ha vissuto almeno tre mesi di puntualità insoddisfacente nel 2024.
L'elenco dei comuni collegati a un asse è specificato nel capitolo "Il tuo indirizzo" della pagina dettagliata di ciascuna operazione di rimborso.
La tua idoneità è determinata in base al tuo indirizzo di casa registrato nel tuo spazio personale. Se desideri candidarti in base al tuo indirizzo di lavoro o di studio, dovrai fornire la prova. Le parti accettate sono:
- prova firmata e timbrata del datore di lavoro, KBIS o certificato di pagamento dell'URSSAF per lavoratori autonomi, lavoratori autonomi o liberi professionisti;
- Certificato di istruzione o scolarizzazione per gli studenti.
Come parte del rimborso relativo alla puntualità, puoi scegliere un solo indirizzo per la tua richiesta: la tua casa o il tuo luogo di lavoro o di studio.
Ti sei trasferito durante l'anno?
Avevi diritto al biglietto del tuo indirizzo durante il periodo coperto dal rimborso, ma da allora ti sei trasferito?
Per impostazione predefinita, la tua idoneità è determinata in base all'ultimo indirizzo registrato nel tuo spazio personale. Se ti sei trasferito nell'ultimo anno, puoi dichiarare il tuo vecchio indirizzo finalizzando la domanda e quindi presentando una richiesta con la prova.
Nota che verrà preso in considerazione un solo indirizzo, per tutto l'anno passato, anche se ti sei trasferito durante l'anno.
Per giustificare il cambiamento di indirizzo, sono accettati i seguenti documenti:
- bolletta telefonica - compreso il telefono cellulare
- bolletta dell'elettricità o del gas
- Ricevuta di affitto - da un'organizzazione sociale o agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà
- bolletta dell'acqua
- Avviso di accertamento o certificato di non imposizione
- Prova dell'imposta sulla casa
- Certificato o fattura di assicurazione abitativa
Ho diritto a diverse operazioni che riguardano la puntualità 2024, quale scegliere?
Se hai diritto a più operazioni di rimborso relative alla puntualità, puoi ricevere un solo rimborso. Devi quindi scegliere l'asse che prendi più frequentemente, sia per il tuo pendolarismo che per il tuo tragitto casa-lavoro.
Se il tuo luogo di residenza e il tuo luogo di lavoro o di studio sono collegati a diversi assi che danno diritto a un rimborso, non sarai in grado di cumulare le richieste. Una volta accettata la tua prima domanda, non sarà più possibile inviarne un'altra per lo stesso utente.
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda?
Scrivici cliccando sul pulsante qui sotto o chiamaci allo 09 70 82 82 83, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00.