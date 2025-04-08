Il bonifico è stato rifiutato dalla mia banca, cosa devo fare?

Aggiornato su 08 aprile 2025

Alcuni istituti di pagamento o banche online, come Wise, Trade Republic o Treezor, possono rifiutare i trasferimenti emessi da Comutitres S.A.S. per conto di Île-de-France Mobilités, nell'ambito delle campagne di rimborso.

I motivi più comuni di rifiuto sono:

  • il conto del beneficiario non è configurato per ricevere bonifici esterni,
  • o un sospetto di frode rilevato dalla banca.

Cosa fare in questo caso?

Se utilizzi un RIB di questo tipo di banca online, ti consigliamo:

  • verificare con il tuo istituto che il tuo account sia configurato per ricevere trasferimenti,
  • o per inserire un altro RIB, emesso da una banca tradizionale o da un conto corrente completamente compatibile, quando si richiede il rimborso.

Se non modifichi i tuoi dati bancari, il trasferimento potrebbe essere nuovamente rifiutato.