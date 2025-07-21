Chi può abbonarsi al pacchetto imagine R?

Aggiornato su 21 luglio 2025

Per scoprire la tua idoneità per i pacchetti imagine R, puoi utilizzare il simulatore di idoneità e tariffa.

Condizioni

immagina R Junior

È riservato agli studenti residenti nell'Île-de-France, di età inferiore agli 11 anni al 31 dicembre 2025.

immagina R School

È riservato agli studenti residenti nell'Île-de-France, che hanno:

  • minori di 16 anni al 1° settembre 2025;
  • o sotto i 26 anni di età al 1° settembre 2025, e frequentando un istituto elencato dal Ministero della Pubblica Istruzione per seguire una formazione iniziale di istruzione primaria o secondaria, una formazione di apprendistato o un corso a lungo termine (>350 ore teoriche) per giovani fuori dalla scuola con difficoltà di integrazione.

Sono esclusi gli studenti con contratto di professionalizzazione.

immagina R studente

È riservato agli studenti residenti nell'Île-de-France, di età inferiore ai 26 anni al 1° settembre 2025 e che seguono una formazione iniziale della durata minima di 350 ore teoriche in un istituto di istruzione superiore o che fornisce istruzione post-secondaria, formazione per apprendisti, elencati dal Ministero dell'Educazione nazionale.

Sono esclusi gli studenti con contratto di professionalizzazione.

