Come posso modificare le zone del mio abbonamento annuale Navigo?

Aggiornato su 22 maggio 2025

Beneficiate di un pacchetto a 2 zone e desiderate modificare le zone di validità del vostro pacchetto?

Puoi modificare il tuo piano :

Suggerimenti

Se si tratta di un'esigenza una tantum, hai la possibilità di acquistare un pass giornaliero Navigo in aggiunta al tuo pass annuale Navigo.

ATTENZIONE

  • Il cambio di zona avrà effetto solo quando avrai aggiornato il tuo abbonamento annuale Navigo in un punto vendita, su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali scaricabili su Apple Store o Play Store, nella sezione "Acquisto" non prima di 48 ore dopo che la richiesta è stata presa in considerazione.
  • Se si dispone di un pacchetto Navigo Annual Senior Pricing, non è possibile modificare le zone (solo tutte le zone).