Come posso modificare le zone del mio abbonamento annuale Navigo?
Beneficiate di un pacchetto a 2 zone e desiderate modificare le zone di validità del vostro pacchetto?
Puoi modificare il tuo piano :
- via Internet dal tuo spazio personale
- via e-mail all'indirizzo [email protected]
- per telefono o posta (ad eccezione di un piano finanziato da un Terzo Pagatore)
- presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Services Desk. La modifica può essere immediata o avere effetto il 1° del mese successivo.
Suggerimenti
Se si tratta di un'esigenza una tantum, hai la possibilità di acquistare un pass giornaliero Navigo in aggiunta al tuo pass annuale Navigo.
ATTENZIONE
- Il cambio di zona avrà effetto solo quando avrai aggiornato il tuo abbonamento annuale Navigo in un punto vendita, su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali scaricabili su Apple Store o Play Store, nella sezione "Acquisto" non prima di 48 ore dopo che la richiesta è stata presa in considerazione.
- Se si dispone di un pacchetto Navigo Annual Senior Pricing, non è possibile modificare le zone (solo tutte le zone).